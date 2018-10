Gleich vier Autos stossen in Kirchberg zu sammen Am Freitagabend sind auf der Wilerstrasse vier Autos zusammengestossen. Es gab zwei Leichtverletzte. Ruben Schönenberger

Gleich vier Autos fuhren am Freitagabend in Kirchberg ineinander. (Bild: PD)

Am Freitagabend fuhren kurz vor 18 Uhr vier Autos auf der Wilerstrasse in Richtung Wil. Aufgrund eines abbiegenden Autos musste der zuvorderst fahrende 18-Jährige sein Auto bis zum Stillstand anhalten. Der hinter ihm fahrende 59-Jährige hielt ebenfalls rechtzeitig an. Dahinter folgte ein 41-jähriger Autofahrer, der ebenfalls seine Fahrt verlangsamte.

Ein 43-jähriger Autofahrer, der hinter diesen drei Autos unterwegs war, bemerkte das Abbremsen zu spät und sein Auto prallte ins Auto des 41-Jährigen. Durch den Aufprall wurden alle vier Autos ineinandergeschoben. Es entstand ein Sachschaden von über 40'000 Franken. Der 41-jährige Autofahrer und sein Mitfahrer klagten über Schmerzen, mussten jedoch nicht in Spitalpflege gebracht werden. (kapo/rus)