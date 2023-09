Gewerbe «Unsere Kundschaft hat uns geprägt»: Das Fachgeschäft Rüdlinger Eisenwaren und Haushalt in Wattwil schliesst Ende dieses Monats Silvia und Emil Rüdlinger haben ihr Geschäft nach 32-jähriger Tätigkeit an die Arthur Weber AG vermietet. Der Standort wird von deren Tochterfirma Briner weitergeführt und Eisenwaren sowie Haustechnik anbieten.

Silvia und Emil Rüdlinger in ihrem Laden an der Rickenstrasse. Bild: Urs M. Hemm

«Das Erscheinungsbild gegen aussen, vor allem aber die persönliche Beratung der Kundschaft waren unser Erfolgsrezept, mit dem wir uns während all die Jahre gegen Grossverteiler und den Onlinehandel haben durchsetzen können», sagt Silvia Rüdlinger mit Überzeugung.

Auch der individuelle Kundenservice habe zu ihren Stärken gezählt. «Hatten wir etwas nicht im Laden auf Lager, haben wir es für die Kundschaft besorgt. Dadurch haben wir auch immer wieder Waren kennengelernt und so unser Wissen ergänzt», sagt sie.

Doch damit ist jetzt Schluss. Ende September schliesst das Traditionsgeschäft Rüdlinger Eisenwaren und Haushalt an der Rickenstrasse in Wattwil, das sie zusammen mit ihrem Mann Emil, dessen Schwester Erika Bösch und mit Unterstützung von Esther Schweizer-Stauffacher, Kindern und Eltern 32 Jahre lang geführt hat.

Die Schliessung ist aber nur vorübergehend. Die Firma Briner, ein Tochterunternehmen der Arthur Weber AG, wird den Standort übernehmen und nach einer kurzen Umbauphase ab Mitte Dezember Eisenwaren verkaufen. Produkte aus dem Bereich Haustechnik werden später eingerichtet.

Über 40’000 Artikel im Angebot

Die letzten Monate des Ausverkaufs und damit des Abschiednehmens seien nicht immer einfach gewesen. «Bei der Durchsicht all der Waren wurde uns erst bewusst, was wir uns alles aufgebaut hatten», sagt Silvia Rüdlinger.

So schätzt sie, dass sie am Ende über 40’000 Artikel führten: Bohrmaschinen, Eisenbeschläge, unzähligen Schrauben, Nägel und Dübel, Teigknetmaschinen, Vasen, Teller, Tassen, Rüstmesser – die Aufzählung der angebotenen Produkte scheint endlos.

Im Dezember wird die Firma Briner die Lokalität übernehmen und Eisenwaren sowie Haustechnik anbieten Bild: Urs M. Hemm

Rüdlingers sind während den vergangenen 32 Jahren vielen unterschiedlichen Menschen begegnet. «Unsere Kundschaft hat uns geprägt: Wir wurden mutiger, flexibler und entscheidungsfreudiger», sagt sie.

Mit Interesse an der Sache

Um sich mit den jeweiligen Neuheiten auf dem Markt vertraut zu machen, hätten sie regelmässig Weiterbildungen besucht oder sich direkt vor Ort an Fachmessen neue Produkte angeschaut.

«Grundvoraussetzung ist das Interesse an der Sache, das Herzblut, mit dem man dabei ist», sagt Silvia Rüdlinger. Ansonsten hätte sie sich nie die unterschiedlichen Verwendungszwecke all der Schraube und Dübel merken können.

Emil «Migg» Rüdlinger, der gerade noch Kundschaft bedient hatte, kommt dazu und ergänzt: «Und wenn wir einmal etwas nicht gewusst haben, waren wir nie zu Stolz, um zu fragen, wofür eine spezielle Schraube verwendet wird oder wie genau etwas funktioniert, um die Kundschaft gut beraten zu können.»

Sowohl im Bereich Eisenwaren als auch bei den Haushaltartikeln legten Rüdlingers stets Wert auf Qualitätsprodukte. «Die Kundschaft staunte vielleicht manchmal wegen der hohen Preise. Dafür aber kauften sie eine Pfanne, die ein Leben lang hält und nicht alle zwei Jahre ersetzt werden musste», sagt Silvia Rüdlinger.

Eine Zeit lang hätten sich vor allem junge Leute solche Produkte nicht leisen wollen. «Jetzt aber, wo Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine immer grössere Rolle spielen, sind auch diese bereit, für ein Qualitätsprodukt mehr zu bezahlen, wenn es denn dafür lange hält», sagt Emil Rüdlinger.

Ein absoluter Glücksfall

Das Ende ihrer Geschäftstätigkeit kam nicht überraschend. «Es war immer klar, dass wir aufhören, wenn Migg 70 Jahre alt wird.» So hätten sie sich bereits während der vergangenen Jahre um eine Nachfolge bemüht, zunächst jedoch erfolglos. «Wir haben sicherlich etwa 30 Interessenten durch den Laden geführt, aber immer nur Absagen bekommen», erinnert sich Silvia Rüdlinger.

Dass die Firma Briner jetzt das Geschäft übernehme, sei ein absoluter Glücksfall. Während Emil Rüdlinger in den Ruhestand geht, wird Silvia bei der Firma Briner mit einem 50-Prozent-Pensum arbeiten und weiterhin für die Kundschaft da sein. «Eine Herausforderung, auf die mich sehr freue», sagt sie.

Die neu gewonnene Freizeit wollen die beiden mit Reisen, mehr Zeit in der Natur und vor allem mit ihren sechs Enkelkindern verbringen. «Ich habe keine Angst, dass ich in eine Loch stürze», sagt Emil Rüdlinger. Neben Haus und Enkelkindern wolle er sich möglichst vor allem mit Garten- und Waldarbeiten beschäftigen und sich in der Natur bewegen.