Gewerbe «Nicht nur über den Fachkräftemangel reden, sondern aktiv werden»: Die Degersheimer Frühlingsausstellung findet nach sechs Jahren wieder statt, dieses Mal mit Lehrstellen-Speeddating Der Gewerbeverein Degersheim organisiert am Wochenende vom 1. und 2. April die traditionelle Frühlingsausstellung. Für angehende Lehrlinge und Lehrbetriebe organisiert die Arbeitgebervereinigung zusätzlich am Samstag eine «Speed-Lehrstelleninfo».

Die letzte Frühlingsausstellung fand 2017 statt. Die nachfolgende Ausstellung wurde wegen der Pandemie um zwei Jahre verzögert. Bild: PD

Was eigentlich schon 2021 hätte stattfinden sollen, wird nächste Woche endlich Wirklichkeit: Die Frühlingsausstellung des Gewerbevereins Degersheim kann am 1. und 2. April durchgeführt werden. Dieses Jahr neu mit einer von der Arbeitgebervereinigung organisierten «Speed-Lehrstelleninfo». In der Mehrzweckhalle stehen Ausbildungsverantwortliche, Betriebs- und Geschäftsinhaberinnen und -inhaber interessierten Jugendlichen und Eltern Rede und Antwort.

Fachkräftemangel vorbeugen

«Wir wollen nicht nur über Fachkräftemangel reden, sondern tatsächlich aktiv werden», sagt Peter Jörg, Mitglied der Arbeitgebervereinigung Degersheim. Am Samstag, 1. April, von 10 bis 12 Uhr, informieren die Degersheimer Lehrstellenbetriebe schnell und unverbindlich über Lehre, Arbeitsinhalte, Aufstiegs- oder Karrieremöglichkeiten. In persönlichen Gesprächen können Fragen über mehr als ein Dutzend Berufe geklärt werden. «Wir wollen zeigen, dass wir gute Fachkräfte im Dorf ausbilden können. Damit beugen wir auch dem Fachkräftemangel vor», so Jörg.

Neben dem «Speeddating» werden 44 Teilnehmer aus der Degersheimer Gewerbe- und Industrielandschaft eine breite Produkt- und Dienstleistungspalette zeigen.

Die Frühlingsausstellung gibt es bereits seit rund 20 Jahren und wird in der Regel alle drei bis vier Jahre durchgeführt. Bei der letzten Durchführung 2017 sagte OK-Präsident Urs Aerni: «Dies ist vermutlich meine letzte grosse Aufgabe im Gewerbeverein.» Doch gemäss Medienmitteilung des Vereins ist sein Tatendrang ungebrochen, er steht dem OK auch in diesem Jahr nochmals zur Verfügung.

Das OK rechnet mit ungefähr denselben Besucherzahlen wie in den vergangenen Jahren: «Es wäre schön, wenn wieder 1000 bis 1500 Gäste kommen würden», sagt Aerni. Die Besucher werden auch mit einem Ballonkünstler, dem Standmemory und der Festwirtschaft mit musikalischer Unterhaltung amüsiert werden. Die Gemeinde Degersheim hat den Baustart beim Schulhaus Steinegg extra nach hinten verschoben, damit die Frühlingsausstellung ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. (pd/fio)