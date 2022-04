TOGGENBURG «Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit»: Grosse Erleichterung in Wattwil bei der Eröffnung der Berit Klinik Das Spital Wattwil ist Vergangenheit. Nun stellt die Berit Klinik die Notfallversorgung im Toggenburg sicher. Deren Einzug in die Spital-Liegenschaft wurde am Samstag gefeiert. Regierungsrat Bruno Damann wagte sich in die Höhle des Löwen.

«Das Spital ist euch»: Berit-CEO Peder Koch gewann bei der Eröffnungsfeier mittels frei vorgetragenem Referat Sympathien. Bild: Benjamin Manser

Obwohl Wattwil nach über 131 Jahren nun kein eigenes Spital mehr hat, verkam der Samstag zu einem Freudentag in der Toggenburger Zentrumsgemeinde Mehrere Hundert Wattwilerinnen und Wattwiler, Toggenburgerinnen und Toggenburger versammelten sich in einem Festzelt vor der Spitalliegenschaft. Ihnen war zum Feiern zu Mute, weil der langjährige Kampf um die Sicherstellung der Gesundheitsgrundversorgung im Thurtal nun endlich vorbei ist. Zwar ging das Ringen um den Erhalt des Spitals verloren, die private Berit Klinik führt nun aber im Neubau des ehemaligen Spitals eine Notfallabteilung. Eine Tagesklinik und die bereits bestehende Abteilung der Alkohol-Kurzzeittherapie gehören ebenfalls dazu.

Hier prangte noch vor wenigen Tagen die Aufschrift «Spital Wattwil». Bild: Benjamin Manser

Der Eröffnungsanlass zeigte es klar und deutlich: Die Wattwilerinnen und Wattwiler sind einfach nur froh, dass eine Lösung in der Gesundheitsthematik gefunden wurde. Im Festzelt war Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner der gefeierte Mann. Zusammen mit dem Gemeinderat hatte er sich mit dem vom Kanton vorgeschlagenen Angebot der Solviva nicht zufrieden gegeben und schliesslich die Berit Klinik an Land gezogen. Binnen weniger Monate ist es geglückt. den Deal unter Dach und Fach zu bringen sowie die Spitalliegenschaft für knapp zehn Millionen Franken wieder vom Kanton zurückzukaufen. Knapp eine Woche vor dem Auszug des eigentlichen Spitals wurde der Vertrag am 25. März unterzeichnet.

Die Privatklinik heisst sich hiermit auch selbst im Toggenburg willkommen. Bild: Simon Dudle

Spital-Ende früher als erwartet

Vor allem die Kurzfristigkeit hatte es in sich. Zwar geht die Ankündigung der Spitalschliessung auf 2018 zurück. Aber erst vergangenen Summer wurde mittels einer Volksabstimmung definitiv klar, dass es das Wattwiler Spartenspital bald nicht mehr geben wird. Erschwerend kam dazu, dass die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg, welche das Wattwiler Spital betrieb, den Auszug auf Ende März 2022 vorzog. Oder wie es Gunzenreiner formulierte:

«Was geleistet wurde, ist eigentlich gar nicht zu leisten. Wir mussten Hunderte von Abklärungen treffen.»

Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner zeigte sich überwältigt, dass mehrere Hundert Leute zur offiziellen Eröffnung der Berit Klinik gekommen waren. Bild: Benjamin Manser

So durfte sich Gunzenreiner, der wegen dem proaktiven Vorgehen ausserhalb Wattwils auch auf Kritik und Unverständnis gestossen war, an diesem verschneiten Tag im anhaltenden Applaus sonnen. Doch vollkommen ist das Projekt noch nicht. Schrittweise will Berit einem Vollausbau vornehmen. Angestrebt wird eine integrierte Versorgung, welche auf die Bedürfnisse der Region ausgerichtet ist: Geplant ist ein Ärztezentrum mit einer Praxis für Allgemeinmedizin. Dazu kommen Fachpraxen für Kardiologie (Herz), Onkologie (unter anderem Krebs), Gastroenterologie (Magen) und Pneumologie (Lunge, Bronchien). Auch die Psychiatrie St. Gallen Nord, Spitex, Ergotherapie und Physiotherapie sollen ein Thema sein. Gunzenreiner fasste zusammen: «Nun können wir immerhin mal von 220 auf 160 herunterfahren.»

Fast 20 Notfallpatienten am ersten Tag

Viele Sympathien brandeten im Festzelt auch Peder Koch, CEO der Berit Klinik, entgegen. Dies auch dank Sätzen wie «Es ist eine Herzensangelegenheit und eine Ehre, im Toggenburg tätig sein zu dürfen». Schon früher hatte er gegenüber dieser Zeitung gesagt, dass man in Wattwil wohl kein Geld verdienen könne.

Als Geschenk bekam Koch von Gunzenreiner einen Zitronenbaum überreicht. Dieser stellt ein Symbol für die säuerliche Zeit der vergangenen Monate dar. Nun soll der Baum aber gedeihen und dessen Farben Energie verleihen.

Auf der Notfallabteilung: Ein Blick in den Schockraum. Bild: Simon Dudle

52 Mitarbeiter sind seit Freitag für die Berit Klinik in Wattwil im Einsatz. Einige wurden von der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg übernommen, andere neu angestellt. Bis im Sommer werden noch weitere Arbeitskräfte dazustossen. Am ersten Tag des Wirkens im Toggenburg wurden schon fast 20 Notfallpatienten aufgenommen. Koch betonte genau wie Gunzenreiner: «In drei Monaten einen Betrieb aufzubauen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.»

Grossaufmarsch bei der Eröffnungsfeier der Berit Klinik am Samstag. Bild: Benjamin Manser

Vereinzelte Pfiffe für Bruno Damann

Auch einen Auftritt im Rahmen der Wattwiler Feierlichkeiten hatte der St.Galler Gesundheitsvorsteher Bruno Damann. Dieser hat im Toggenburg einen schweren Stand, weil es ihm oblag, die Spitalschliessung voranzutreiben. Für seine Rede gab es verhaltenen Applaus und gar ganz vereinzelte Pfiffe. Und er sorgte für verdutzte Blicke mit der Aussage, dass das Angebot der Berit Klinik «nicht ein grosser Unterschied» zu jenem sei, welches die Regierung vorgeschlagenen hatte. Er fügte an:

«Ich hoffe, dass man in ein paar Jahren sagen kann, dass es ein guter Entscheid war.»

Der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann wagte sich in die Höhle des Löwen und fühlte sich «relativ sicher». Bild: Benjamin Manser

Der Samstag stand also ganz im Zeichen der Erleichterung, dass der lange Kampf vorbei und die Grundversorgung im Gesundheitswesen weiterhin sichergestellt ist. Dazu passte, dass einige Minuten vor dem Beginn der Feierlichkeiten der Förderverein Regionalspital Toggenburg Wattwil aufgelöst wurde - einstimmig. Rund 150 Mitglieder hatten ihm zuletzt angehört. Die Organisation war im Jahr 2006 gegründet worden, um sich für den dauerhaft Erhalt des Spitals einzusetzen. Da es dieses nicht mehr gibt, braucht es den Verein nicht mehr.