Nachwuchs Remo Forrer wird Jury-Präsident bei neuem Wattwiler Gesangs-Contest Im Rahmen des diesjährigen Wattwiler Weihnachts-Openairs findet auch ein Musikwettbewerb statt. Jury-Präsident und letztjähriger Voice-of-Switzerland-Sieger Remo Forrer will jungen Talenten trotz Corona die Möglichkeit für einen Bühnenauftritt bieten.

Remo Forrer bei seinem Auftritt bei «The Voice of Switzerland». Bild: PD/Cecilia Hess-Lombriser

In diesem Winter, vom 17. bis 19. Dezember, soll das Wattwiler Weihnachts-Openair wieder stattfinden. Im Rahmen der dritten Ausgabe wird unter dem Titel «RockXmas Voice Contest» ein Talent-Wettbewerb für junge Sängerinnen und Sänger lanciert. Mit dabei ist auch ein bekanntes Gesicht: Der letztjährige Voice-of-Switzerland-Sieger Remo Forrer. Er steht aber nicht auf der Bühne, sondern fungiert als Jury-Präsident. Im Interview mit der «Toggenburger Zeitung» sagt er:

«Wegen Corona sind zahlreiche Nachwuchsveranstaltungen ausgefallen. Es freut mich deshalb sehr, jungen Gesangstalenten mit diesem Projekt einen Bühnenauftritt bieten zu können.»

Forrer ist überzeugt, dass es viele Anmeldungen geben wird. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass es viel Überwindung braucht, auf der Bühne zu performen, sagt er. Mit seinem Engagement möchte er deshalb junge Menschen motivieren, ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Die Besten Stimmen in der Ostschweiz entdecken

Mit dem Voice Contest sollen die besten Stimmen in der Ostschweiz entdeckt werden. Er wendet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zehn bis 25 Jahren. Die Talente stellen sich in einem zweistufigen Verfahren dem Urteil der Jury.

Stufe eins ist ein Videocasting. Zur Teilnahme sind ein kurzes Porträt sowie eine gesangliche Darbietung auf Video aufzuzeichnen und bis am 30. September einzureichen. Die Aufzeichnung soll längstens 5 Minuten dauern. Ob A Capella, mit Playback oder Begleitband ist den Teilnehmenden überlassen. Die Auswahl des Songs ist ebenfalls frei. Die zehn besten Stimmen werden zum Final-Event eingeladen, der am Samstag, 18. Dezember auf der RockXmas-Bühne stattfindet. (pd/red)