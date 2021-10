Gericht Mehrmals mit der Stange auf den Kopf gehauen: Täter wird zu zwölf Monaten bedingt verurteilt 2018 schlug ein Geschäftsinhaber einem Angestellten im Streit mehrmals mit einem Aluminium-Stiel auf den Kopf. Nun musste er sich wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Nötigung vor dem Kreisgericht Wil verantworten.

Der Täter wurde zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt. Bild: Getty Images

Die einstige tiefe Verbundenheit der beiden Mittdreissiger war ebenso unbestritten, wie auch der Ablauf der Tat. Denn sie waren über Jahrzehnte hinweg beste Freunde. Seit Kindheitstagen. Bis im April 2018. Damals verdächtigte der Beschuldigte den anderen, Geschäftsgeheimnisse an den neuen Arbeitsort mitgenommen zu haben, nachdem das eigene Geschäft auf einmal immer schlechter lief. Langjährige Kunden seien auf einmal abgesprungen, und er habe sich nicht erklären können, warum, erklärte der Beschuldigte.

Dies sei so weit gegangen, dass er Existenzängste gehabt habe. Er habe dann von einem Bekannten gehört, dass sein bester Freund hinter seinem Rücken Geschäfte mache. Er habe das zuerst nicht glauben wollen, so der Beschuldigte. Doch als die Geschäftszahlen immer weiter abrutschten, suchte er das Gespräch mit dem Freund.

Bruder verhinderte Schlimmeres

Als er ihn jedoch beim Treffen in seinem Büro mit den Vorwürfen konfrontierte, eskalierte der Streit. Zwar räumte das Opfer ein, dass er die Art der Offerten-Erstellung als auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen «kopiert» und an der neuen Arbeitsstelle, die im gleichen Metier arbeitete, eingesetzt habe. Doch handle es sich dabei nicht um Geschäftsgeheimnisse, sondern um Vorlagen, die man überall im Internet herunterladen könne.

Da verlor der Beschuldigte die Nerven und schlug mehrmals mit der Alu-Stange eines Wischmopps auf den Kopf des Opfers ein. Erst das Eingreifen seines Bruders verhinderte womöglich Schlimmeres. Denn die Verletzungen waren schlimm, doch nicht lebensgefährlich. Allerdings – das betonte der Richter – hätte es zu schweren Verletzungen kommen können, wenn er mit der auf einmal abgebrochenen und so nun scharfkantigen Stange weiter auf den Kopf des Kontrahenten eingeschlagen hätte.

Entschuldigung blieb bis jetzt aus

«Ich habe einen Fehler begangen und bereue es zutiefst», erklärte der Beschuldigte mehrmals vor Gericht. Zur direkten Entschuldigung gegenüber dem Opfer konnte er sich jedoch bis heute nicht durchringen. Auch liess er eine solche Bereitschaft nicht anklingen, obwohl der Richter ihn mehrmals fragte, ob er sich vorstellen könnte, den ersten Schritt auf den ehemaligen Freund hin zu tun. Der Beschuldigte machte deutlich, dass dies für ihn sehr schwer wäre. Er erklärte:

«Ich habe Angst, ihn zu treffen, denn ich weiss nicht, wie er reagieren würde.»

Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Beschuldigte nach der Entlassung aus einer siebentägigen U-Haft das Opfer bei den Behörden an seinem damaligen Wohnort mit anonymen E-Mails ungerechtfertigterweise als Drogenhändler und Sozialhilfebetrüger anschwärzte – was jedoch nicht zutraf.

Niedrigeres Strafmass, hohe Kosten

Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Die Anklage hatte 24 Monate, die Verteidigung neun Monate gefordert. Zudem bekam er eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu 70 Franken, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Von einer Bewährungshilfe wurde abgesehen, da man ihm eine gute Prognose stellen könne, so der Richter.

Länger beschäftigen werden den Mann die finanziellen Folgen. Neben einer Genugtuung von 3500 Franken an das Opfer muss er auch fast 19'000 Franken an Verfahrenskosten tragen und die Anwaltskosten, falls er wirtschaftlich irgendwann einmal dazu in der Lage sein sollte.