Generalversammlung Sonderdividende für Aktionäre der Clientis-Bank Oberuzwil An der Generalversammlung der Clientis-Bank Oberuzwil AG wurde für den zurückgetretenen Ernst Dobler neu Andreas Bauer in den Verwaltungsrat gewählt.

Der abtretende Verwaltungsrat Ernst Dobler, Verwaltungsratspräsidentin Barbara Lorenz und Andreas Bauer, der neu dem Verwaltungsrat angehört (von links). Bild: Philipp Stutz

Das Aktienpaket der Clientis-Bank umfasst 1501 Aktionäre – 140 mehr als im Vorjahr. Was unter anderem auf die vollzogene Kapitalerhöhung zurückzuführen ist. 959 Aktionäre machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch, was einer Teilnahme von rund 64 Prozent entspricht.

Verwaltungsratspräsidentin Barbara Lorenz konnte an der schriftlichen GV des Verwaltungsrates vom Freitag gute Zahlen des Rechnungsjahres 2021 präsentieren. So stieg die Bilanzsumme auf 748 Millionen Franken. Der Geschäftserfolg beträgt 2,9 Millionen Franken. Das Rekordergebnis erlaubt eine Zuweisung von 1,4 Millionen Franken an die Reserven. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 1,6 Millionen Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zusätzlich zu den gewohnten 10 Prozent wird eine einmalige Sonderdividende von 2 Prozent ausgeschüttet. Auf neue Rechnung werden 160 000 Franken vorgetragen. Sämtliche Anträge wurden mit Mehrheiten von über 97 Prozent angenommen. Alle Verwaltungsräte samt Präsidentin wurden wiedergewählt.

Andreas Bauer ersetzt Ernst Dobler

Nach 27 Jahren im Verwaltungsrat will Ernst Dobler kürzertreten und hat seinen Rücktritt eingereicht. «Es war eine lange, interessante Zeit, und doch ist sie wie im Flug vergangen», bilanzierte er, der mit vier Verwaltungsratspräsidenten zusammengearbeitet hat.

Andreas Bauer, Oberbüren, wurde zum Nachfolger Doblers gewählt. Der 55-jährige Betriebswirtschafter war von 1996 bis 2008 bei der Credit Suisse in St. Gallen tätig. Bis 2013 baute er die neugegründete Niederlassung der Bank Julius Bär in St. Gallen auf und führte diese als Niederlassungsleiter. Anschliessend wurde Bauer Finanzchef der Flawa AG in Flawil. Seit 2019 arbeitet er als selbstständiger Unternehmer und Dozent für Risk Management an der Ostschweizer Fachhochschule.

Zusammenarbeit mit der Aquila AG

«Wir wollen die Bank Nummer eins in der Region sein», nannte Barbara Lorenz eines der angestrebten Ziele. Die Clientis AG, Dienstleistungszentrum für Regionalbanken, sei im Anlagegeschäft eine strategische Zusammenarbeit mit der Aquila AG eingegangen. Neue Tools und Software im operativen Geschäft würden eingeführt. Die Präsidentin erwähnte weiter die Eröffnung des Beratungszentrums in Gossau und erwähnte im Weiteren, dass sich die Bank mit der Cyberkriminalität, einem hochaktuellen Thema, beschäftigen.