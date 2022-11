Gemeindeversammlung Schule und Gemeinde Fischingen können die Steuern senken Vergangenes Jahr von 66 auf 61 – und nun auf 60 Prozent. Der Fischinger Gemeinderat legte am Donnerstagabend in der Hörnlihalle Oberwangen ein ausgeglichenes Budget vor – und konnte eine weitere Steuerfusssenkung vorschlagen.

Der Gemeinderat von Fischingen mit Godi Siegfried, Hanspeter Lutz, Markus Hirzel, Gemeindepräsident René Bosshart, Gemeindeschreiberin Hedwig Schick und Alfons Brühwiler. Bild: Manuela Olgiati

Gemeindepräsident René Bosshart konnte 94 Stimmberechtigte begrüssen. Es ging um viele Zahlen und Informationen. Auch gegen die Steuerfusssenkung hatte niemand Einwände. Nachdem Fischingen bereits vor einem Jahr den Steuerfuss von 66 auf 61 Prozent senken konnte, war es für das Budget 2023 ein weiteres Prozent, von 61 auf 60 Prozentpunkte.

Das Budget 2023 weist einen Aufwand von 7,134 Millionen Franken und einen Ertrag von 7,175 Franken mit einem Gewinn von 40'700 Franken aus. Bosshart sagte: «Die Unsicherheit bei der Budgetierung war gross.» Als Gründe führt der Gemeindepräsident den russischen Krieg gegen die Ukraine genauso wie die Coronasituation, die Teuerung oder die drohende Energiekrise an.

Alle Kreditbegehren gutgeheissen

Das Budget 2023 mit dem tieferen Steuerfuss von neu 60 Prozentpunkten genehmigten die Stimmberechtigten ohne Diskussion und einstimmig. Mit Blick auf den Finanzplan und der unsicheren Lage erwähnte Bosshart Investitionen im mittleren Bereich bei knapp ausgeglichenen Rechnungen. Das Eigenkapital weist derzeit rund 4,6 Millionen Franken aus.

Schliesslich kamen auch drei Kreditbegehren zur Abstimmung. Bereits am 18. November 2021 winkten die Stimmberechtigten einen Kredit für die Strassensanierung Äussere Schwendi-Dingetswil im Betrag von 810'000 Franken durch: Das Geld reichte nicht aus wegen der Teuerung in der Baubranche. Unbestritten war deshalb der Nachtragskredit über 83'000 Franken, diesen genehmigten die Stimmberechtigten einstimmig. Der zweite Kredit fand mit 185'000 Franken für die Strassensanierung Lärchenweg, Dussnang ebenso Zustimmung. Auch den dritten Kreditantrag über 188'000 Franken für den Neubau des Regenwasserkanal Anwil, Oberwangen hiessen die Stimmberechtigten gut.

Das letzte Traktandum brauchte lediglich eine Ergänzung zur Farbe von Dachziegeln im Baureglement, dass Dächer von Hauptbauten mit Ziegeln in traditionellen Farben einzudecken sind. Bei Klein- und Anbauten können andere dunkle, nicht reflektierende Materialien zugelassen werden. Ein Votant war sich nicht sicher, ob damit auch Photovoltaikanlagen gemeint seien.

Unter Varia kam auch die Frage für einen Unterstand für den Bushalt. Es gebe bauliche Verzögerungen, sagte Bosshart. Ein Votant bedankte sich für die erfolgreichen Aktivitäten rund um das 50-Jahre-Gemeindejubiläum. Schliesslich würdigte der Gemeindepräsident Doris Eggel, die nicht anwesend war. Die Leiterin Soziale Dienste habe sich bis zu ihrer Pensionierung sehr eingesetzt.

Von unter 300 auf über 400 Schulkinder

Godi Siegfried,

Schulpräsident Fischingen. Bild: Manuela Olgiati

Schulpräsident Godi Siegfried sagte an der Versammlung der Volksschulgemeinde: «Der Geldbeutel unserer Schulbürgerinnen und -bürger wird durch die laufend steigenden Lebenshaltungskosten stark strapaziert.» Das habe die Schulbehörde zur Steuerfusssenkung veranlasst. Der Finanzplan weist ein Eigenkapital von über fünf Millionen Franken aus. Siegfried sagte: «Der Platz wird knapp. Zusätzlich braucht es mehr Lehrpersonen. Die Kosten für Deutsch als Zweitsprache steigen.»

Um die Schulgemeinde für Lehrpersonen attraktiv zu halten, brauche es die notwendige Infrastruktur. Die Investitionsrechnung belasten Mobiliar und ICT mit insgesamt 252'000 Franken. 60'000 Franken dafür, die Ölheizung im Doppeleinfamilienhaus an der Sonnenhofstrasse zu ersetzen und an das Fernwärmenetz anzuschliessen. Die VSG Fischingen will in den kommenden Jahren in die zusätzliche Raumplanung investieren. Bereits habe eine Arbeitsgruppe die Arbeit aufgenommen. «Die VSG Fischingen wächst von unter 300 auf über 400 Schulkinder», sagte Schulleiter Daniel Leu. Derzeit seien 120 Wohnungen im Bau und weitere Familienquartiere am Entstehen.

Das Budget 2023 mit einem reduzierten Steuerfuss von bisher 98 Prozentpunkten auf neu 95 Prozentpunkte genehmigten die 68 Schulbürgerinnen und Schulbürger grossmehrheitlich bei drei Enthaltungen.