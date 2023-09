Gemeindepräsidium So verlief das Wahlkampf-Podium in Wildhaus – und warum ein Besucher findet, das Podium ist eine «Alibiübung» Rund 200 Wildhauserinnen und Wildhauser versammelten sich am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle Chuchitobel. Dort stellten sich die drei Kandidierenden für das Gemeindepräsidium das erste Mal gemeinsam der Bevölkerung vor.

Am Dienstagabend fand im «Chuchitobel» in Wildhaus ein Podium mit den drei Kandidierenden auf das frei werdende Gemeindepräsidium statt. Bild: Alain Rutishauser

Kurz vor 20 Uhr am Dienstagabend sind nicht mehr viele Stühle frei im «Chuchitobel» in Wildhaus. Alle sind gespannt auf die drei Kandidierenden für die Nachfolge von Rolf Züllig, dem amtierenden Gemeindepräsidenten von Wildhaus-Alt St.Johann. Sie werden sich am Podium den Fragen des Moderators Armando Bianco, Chefredaktor der Zeitung «Werdenberger & Obertoggenburger» stellen – und denen des Publikums.

Für zwei der Kandidierenden, Hans Stadelmann und Sabine Camedda, ist es die erste Möglichkeit, sich dem Stimmvolk zu präsentieren. Heinz Gloor durfte bereits im Juni, als ihn die Findungskommission als einzigen Kandidaten portierte, ein erstes Mal vor die Bevölkerung treten.

«Besten Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind, obwohl heute Abend auch Claudio Zuccolini im Zeltainer auftritt», begrüsst Bianco die gut 200 Anwesenden. «Ich versuche, dafür zu sorgen, dass Sie auch hier etwas zu lachen haben.» Das Podium beginnt dementsprechend locker mit einem kleinen Quiz zur Gemeinde. Bianco fragt unter anderem, welches Tier im Wappen der Gemeinde vorkommt (schwarzer Steinbock), wie hoch der aktuelle Steuerfuss ist (123 Prozent) oder, auf welchem Gipfel der Churfirsten sich der berühmte Absprungort «Sputnik» für Basejumper befindet (Hinterrugg).

Hans Stadelmann ist gelernter Käsermeister aus Nesslau. Bild: Alain Rutishauser

Als Bianco die Lösung auf die Frage «Wie viele Gemeinden grenzen an Wildhaus?» vorliest (sechs Gemeinden) und die entsprechenden Gemeinden aufzählt, wird es im Publikum laut. «Was ist mit Wasserauen?!», rufen einige. Bianco meint, er habe die Zahl in den Medien recherchiert und schiebt nach: «Nun wissen wir: Es stimmt nicht alles, was in der Zeitung steht», was im Publikum mit Gelächter quittiert wird.

Dann leitet er über zu wesentlicheren Themen des Podiums und will von den drei Kandidierenden wissen, was sie am Gemeindepräsidium reize. «Ich hatte meine schönsten Jahre in Wildhaus, in der Sek, und wohne seit 43 Jahren im Obertoggenburg. Nun möchte ich der Region etwas zurückgeben», sagt Hans Stadelmann. Sabine Camedda, die seit sechs Jahren in Wildhaus wohnt, möchte Projekte anreissen und vorwärtsbringen. «Ich fände es schön, wenn irgendwann eine Frau im Obertoggenburg ein solches Amt bekleiden würde.»

Sabine Camedda ist Kommunikationsexpertin und wohnt in Wildhaus. Bild: zvg

Heinz Gloor, der seine Wurzeln nicht im Obertoggenburg, sondern in Sevelen hat, antwortet: «Für mich wäre es eine spannende und herausfordernde Aufgabe, die Wünsche und Bedürfnisse in der Bevölkerung zu erfüllen.» Hierbei sei es wichtig, nicht nur diejenigen zu berücksichtigen, die am lautesten schreien, sondern auch denen zuzuhören, die gute Meinungen haben.

Bergbahnen-Knatsch und Acker-Areal werden diskutiert

Heinz Gloor ist Unternehmer in Sevelen. Bild: Armando Bianco

Bianco befragt die Kandidierenden zum Knatsch zwischen den Bergbahnen. Gloor hat das Gefühl, dass die Zeit für Verhandlungen vorbei sei. «Ich hätte schon gewisse Ideen, aber die Fronten scheinen verhärtet.» Camedda findet, es bringe nichts, dem gemeinsamen Ticket nachzutrauern. «Die Bergbahnen machen es gut, investieren fortlaufend in ihr Angebot, das gilt es zu würdigen.»

Für Stadelmann hingegen ist ein Kombiticket für die Region ein Muss. Er sagt: «Meine Tochter studiert in Bern. Wenn sie von ihrem Wohnort spricht, sagen alle: ‹Ach dort, wo die Bergbahnen nicht miteinander auskommen?› Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf diesen Knatsch reduziert werden.»

Ein weiteres leidiges Thema ist das Acker-Areal, das seit 2001 brachliegt. Was meinen die Kandidierenden dazu? «Angebote für die Jugendlichen sind im Obertoggenburg rar gesät, daher käme vielleicht ein Indoor-Spielplatz in Frage», schlägt Sabine Camedda vor. Hans Stadelmann findet, es sei die Aufgabe der Gemeinde, das Areal zu einem sinnvollen Preis zu erwerben und die Hotelruine abzureissen. «Ich würde auf dem Gelände wieder ein Hotel hinbauen. Wir haben zu wenige Betten im Obertoggenburg», fügt er an. Bei grösseren Events kämen die Hotels in Wildhaus bereits an ihre Grenzen.

Am Podium in der Mehrzweckhalle Chuchitobel waren nur noch wenige Stühle frei. Rund 200 Interessierte waren anwesend. Bild: Alain Rutishauser

Besucher wollte, dass Podium vorverschoben wird

In der anschliessenden Fragerunde will jemand aus dem Publikum wissen, wo die drei Kandidierenden politisch stehen – alle drei sind parteilos. «Ich möchte mich nicht auf eine Partei festlegen, aber ich würde mich rechts der Mitte ansiedeln», sagt Gloor. Auch Stadelmann sehe sich in der Mitte mit Tendenz nach rechts. «Ich habe Berührungspunkte mit allen bürgerlichen Parteien und eine gewisse Nähe zur SVP.» Camedda lehnt die SVP definitiv ab, wie sie sagt. «Meine Farben sind orange und blau.»

Es folgen weitere Wortmeldungen, von denen eine besonders heraussticht. Ein älterer Herr bezeichnet das Podium als «Alibiübung», die Abstimmung sei notabene bereits in zwölf Tagen. «Ich habe das Anliegen geäussert, dass das Podium vorverlegt wird, aber mein Wunsch wurde abgelehnt.» Bereits 40 Prozent der Bevölkerung hätten ihren Wahlzettel ausgefüllt. Ihn störe zudem, dass sich Heinz Gloor schon vor zwei Monaten der Bevölkerung habe vorstellen können, dem Rest sei dies verwehrt geblieben. Beim Apéro nach dem Podium sagt er schliesslich: «Viele tuscheln einfach, ich habe jetzt halt mal was gesagt.»