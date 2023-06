Gemeindepräsidium Es kommt zur Kampfwahl in Wildhaus – einer der Kandidaten stellte sich bereits der Öffentlichkeit Am Donnerstag präsentierte die überparteiliche Findungskommission von Wildhaus-Alt St.Johann ihren Kandidaten für die Ersatzwahl für das Gemeindepräsidium vom September, Heinz Gloor. Mit Sabine Camedda und Hans Stadelmann waren aber auch zwei weitere Kandidierende beim Vorstellungsanlass zugegen.

Die Vorstellungsveranstaltung für Heinz Gloor war gut besucht. Bild: Adi Lippuner

Einen Tag vor Ablauf der Meldefrist für die Kandidatur als Gemeindepräsidentin oder Gemeindepräsident in Wildhaus-Alt St.Johann präsentierte die Findungskommission ihren Favoriten in der Propstei Alt St.Johann. Die Kommission hatte sich für Heinz Gloor aus Sevelen entschieden. Anwesend waren am Donnerstagabend aber auch zwei Kontrahenten: Hans Stadelmann aus Nesslau und Sabine Camedda aus Unterwasser haben sich ebenfalls fristgerecht zur Wahl angemeldet. Ob noch weitere Anmeldungen eingegangen sind, wird am Montag bekannt sein.

«Ich hatte das Gefühl, ich würde etwas verpassen, wenn ich es nicht probiere», erklärt Hans Stadelmann auf Anfrage. Seit spruchreif geworden war, dass Rolf Züllig demissionieren werde, hätte ihn das Amt im Obertoggenburg gereizt. Bei der Findungskommission sei er jedoch nicht in die engere Wahl gekommen. «Aber ich sagte ihnen, dass das nicht heisse, dass ich nicht trotzdem kandidieren werde», erklärt der Käsermeister und lacht.

Die Findungskommission ebenfalls nicht von sich überzeugen konnte Sabine Camedda. Sie hätte mit dem Entscheid der Kommission gut leben können, erzählt die Mitarbeitende der Ratskanzlei von Wildhaus-Alt St.Johann im Gespräch. «Aber ich sagte mir dann, nur ein Vorschlag der Findungskommission? Die Bevölkerung hat eine Auswahl verdient.» Der Entscheid, zu kandidieren, sei bei ihr über längere Zeit gereift. «Es reizt mich einfach, in der Gemeinde mitzuarbeiten und sie mitzugestalten.»

«Politisch stehe ich rechts der Mitte»

Der Donnerstagabend in der Propstei gehörte aber ganz Heinz Gloor. Interessiert folgten rund 60 Anwesende den Ausführungen der Ortsparteipräsidenten und des Kandidaten der Findungskommission. Zur Sprache kamen der berufliche Wechsel von der Privatwirtschaft in die Politik, der Bezug zur Landwirtschaft sowie zum Tourismus, die politische Einstellung, der Zwist bei den Bergbahnen, die demografische Entwicklung der Gemeinde und vieles mehr.

Der in Unterterzen aufgewachsene Heinz Gloor stellte sich allen Fragen mit grosser Offenheit. Dass er sich in die Aufgaben eines Gemeindepräsidenten einarbeiten werde, die Dossiers kennen lernen, und sich auch mit den Mechanismen der Zusammenarbeit zwischen kommunaler und kantonaler Ebene vertraut machen müsse, daraus machte der Politneuling kein Geheimnis. Auf die Frage, wo er als Parteiloser stehe, sagte Heinz Gloor: «Ich habe eine christliche Grundhaltung und stehe rechts der Mitte.»

Für die Findungskommission sprach Lukas Huber, Ortsparteipräsident der SVP, und erklärte das Auswahlverfahren. «Wir haben mit sechs Kandidaten Gespräche geführt und unter anderem auf die Kriterien Führungsqualität, beruflicher Werdegang und Erfahrung, Kommunikationsfähigkeit sowie einen tadellosen Leumund geachtet.» Heinz Gloor entspreche in allen Bereichen diesen Anforderungen und geht deshalb als einziger Kandidat der Findungskommission in den ersten Wahlgang vom 17. September.