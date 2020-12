Gemeindefusion Neckertaler Gemeindevereinigung: Regierung zahlt zwölf Millionen Der St.Galler Regierungsrat unterstützt die Fusion der Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg.

Die Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild, Regierungsrätin Laura Bucher (hinten von links) sowie Alexander Gulde, Leiter Amt für Gemeinden und Bürgerrecht, und Mario Gämperle, ebenfalls vom Amt für Gemeinden und Bürgerrecht (vorne von links) , informierten über den Entscheid der St. Galler Kantonsregierung. Bild: Urs M. Hemm

Am 1. Juli dieses Jahres war es, als die drei Gemeindepräsidenten Vreni Wild (Neckertal), Christian Gertsch (Hemberg) und Toni Hässig (Oberhelfenschwil) das Gesuch um Förderbeiträge des Kantons für die Fusion ihrer drei Gemeinden an Regierungsrätin Laura Bucher vor dem Regierungssitz in St. Gallen übergaben.

Jetzt, ein halbes Jahr später, konnte ebendiese Regierungsrätin just auf Weihnachten hin eine gute Botschaft aus der Kantonshauptstadt ins Neckertaler Gemeindehaus nach Mogelsberg tragen: Die Regierung entspricht in weiten Teilen dem Antrag der drei Gemeinden und unterstützt das Fusionsvorhaben mit insgesamt knapp zwölf Millionen Franken.

Das Gemeinsame stärken, das Trennende überwinden

Die Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild richtete in Vertretung des Leiters der Kerngruppe, des Oberhelfenschwiler Gemeindepräsidenten Toni Hässig, der aus nicht coronabedingt gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, die einleitenden Worte an die Anwesenden. Neben Regierungsrätin Laura Bucher (Departement des Innern) waren dies Alexander Gulde (Leiter Amt für Gemeinden und Bürgerrecht), Mario Gämperle (Amt für Gemeinden und Bürgerrecht), Christian Gertsch (Gemeindepräsident Hemberg), André Schilter (Gemeinderat Oberhelfenschwil, als Vertreter der Gemeinde) sowie Projektbegleiter Andreas Lusti (Gemeindeschreiber Neckertal).

Sie betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit der drei Gemeinden, die in diversen Bereichen, beispielsweise der Feuerwehr oder der Spitex, bereits seit vielen Jahren besteht. Schon bei der Fusion der drei Gemeinden Mogelsberg, Brunnadern und St.Peterzell habe der Leitsatz gegolten:

«Es geht primär darum, dass die Neckertaler erkennen, dass sie nur miteinander und nicht gegeneinander eine Zukunftschance haben. Dass sie das Gemeinsame stärken und das Trennende überwinden sollten.»

Sie sei sicher, dass dieser Leitsatz auch heute noch seine Gültigkeit habe.

«Ein strategisches Ziel des Kantons»

«Es ist mir eine riesige Freude, als zuständige Regierungsrätin den Startschuss für dieses Erfolg versprechende Projekt geben zu dürfen», sagte Regierungsrätin Laura Bucher. Es sei seit langem ein strategisches Ziel des Kantons, Gemeindefusionen zu fördern. «Es ist ein seltener Moment geworden, dass der Kanton solche Projekte unterstützen darf, da andere geplante Fusionen oft nicht zustande gekommen sind. Es ist eine einmalige Chance, aus diesen sechs Gemeinden eine starke Einheitsgemeinde Neckertal zu formen», sagte Laura Bucher.

Mit diesen Förderbeiträgen wolle die Regierung das Projekt der Vereinigung unterstützen. Laura Bucher betonte, dass die Eingaben der drei Gemeinden voll und ganz realistisch gewesen seien, weshalb die Regierung auch weitestgehend ihren Anliegen entsprochen habe.

Die Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild (links) übergibt Regierungsrätin Laura Bucher einen Biber mit dem Wappen der neuen Gemeinde Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

In der Folge führten Alexander Gulde und Mario Gämperle, beide vom Amt für Gemeinden und Bürgerrecht, aus, wofür der Kanton gedenkt, die zwölf Millionen Franken an Förderbeiträgen aufzuteilen.

Rund 6,7 Millionen Franken entfallen auf die Entschuldung der Gemeinden Neckertal und Hemberg. Die Beiträge an den vereinigungsbedingten Aufwand (IT, Personal und Raumplanung) betragen rund 3,9 Millionen Franken. Zudem wird ein Startbeitrag in der Höhe von etwa 1,07 Millionen gewährt, der die Kosten für noch nicht realisierte Synergien während einer Übergangsfrist von zwei Jahren deckt.