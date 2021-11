Gemeindefusion Neckertal Der Konstituierungsrat für die Einheitsgemeinde hat die Arbeit aufgenommen – die Marke «Neckertal» gewinnt an Inhalt Der Konstituierungsrat hat die Aufgabe, die neue Gemeinde Neckertal vorzubereiten und übernimmt damit eine zentrale Funktion im Umsetzungsprozess zur Bildung einer Einheitsgemeinde. An seiner ersten Sitzung teilte der Rat die Aufgaben in sechs Teilprojekte und setzte dafür Leitungspersonen ein.

Der Verwaltungssitz der neuen Gemeinde Neckertal wird in Mogelsberg sein. Bild: Urs M. Hemm (9. Oktober 2019)

Die Bildung einer Einheitsgemeinde Neckertal aus den fusionswilligen Gemeinden Oberhelfenschwil, Hemberg und Neckertal bedarf in verschiedensten Bereichen detaillierter Vorbereitungsarbeiten. Um diese Arbeiten seriös erledigen zu können, hat der Konstituierungsrat die Aufgaben in sechs Teilprojekte eingeteilt:

Gemäss Mitteilung des Konstituierungsrates sitzt der Arbeitsgruppe Behörden, Politik und Recht die derzeitige Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild vor. Um die Bereiche Finanzen und Informatik kümmert sich Gabriel Bischof, ehemaliger Gemeinderatschreiber der Gemeinde Oberhelfenschwil. Andreas Lusti, Gemeinderatsschreiber der Gemeinde Neckertal, ist für die Bereiche Verwaltung und Personal sowie für die Zusammenlegung der Archive verantwortlich.

Andrea Galli, Schulratspräsidentin der Schule Oberes Neckertal, sitzt der Arbeitsgruppe Schule vor. Toni Hässig, Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil, obliegt die Verantwortung für die Infrastruktur und die Organisation des Werkhofs sowie für die Kommunikation. Präsidiert wird der Konstituierungsrat von Christian Gertsch, Gemeindepräsident von Hemberg.

Andreas Lusti wird Verwaltungsleiter der neuen Gemeinde Neckertal

Mit dem Fusionsprozess geht eine grosse Reorganisation der Strukturen in allen Belangen einher. Die Personalplanung zusammen mit dem Personal der drei Gemeinden hat deshalb höchste Priorität. Der Konstituierungsrat hat einen ersten Entwurf für die Stellen- und Pensenplanung diskutiert. Dazu wurden erste Entscheide auf der strukturellen und personellen Ebene gefällt.

Einerseits wurden die Pflichtenhefte und damit die Positionen von Verwaltungsleitung, Kanzleidienst und Abteilungsleitungen geklärt und anderseits Andreas Lusti als erfahrener und kompetenter Verwaltungsleiter der neuen Gemeinde Neckertal gewählt. Zudem hat der Konstituierungsrat Willy Altherr als neuen Leiter Werkhof und Philipp Thoma als dessen Stellvertreter gewählt.

Wahl des Gemeinderates – Gesamtschulleitung gesucht

Für die Suche nach dem Gemeindepräsidium hat sich eine Findungskommission, bestehend aus Mitgliedern der Parteien der drei Gemeinden, zusammengestellt. Für die Durchführung der Wahlen für den Gemeinderat, die Schul- und Geschäftsprüfungskommission wurde gemäss Mitteilung das Vorgehen und der Zeitplan festgelegt. So soll sichergestellt werden, dass der neu gewählte Gemeinderat, in Übereinstimmung mit der Gemeindeordnung, die neue Schulkommission wählen und einsetzen kann.

Die Stellenbeschreibungen für die Schulleitungen, die Gesamtschulleitung und das Präsidium sowie die Konzepte für die Schulleitungskonferenz und die Schulkommission wurden unter Einbezug der heutigen Schulleitungspersonen und einer externen Beratung erarbeitet und im Konstituierungsrat genehmigt. Die Stelle für die Leitung der Gesamtschule wurde öffentlich ausgeschrieben.

Die neue Marke «Neckertal»

Zur Erarbeitung des neuen Erscheinungsbilds der Gemeinde Neckertal wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt und die Beratungsfirma sags GmbH, St.Gallen gewählt. Entwürfe zur neuen Marke «Neckertal» werden noch vor Ende dieses Jahres vorliegen. Somit ist sichergestellt, dass vorbereitende Dokumente und Abstimmungsunterlagen im neuen Kleid gestaltet werden können.

Der Werkhof der neuen Gemeinde wird am bisherigen Standort St.Peterzell konzentriert. Mit der Wahl des Werkhofleiters Willy Altherr wurde der Prozess zur Ausgestaltung der Werkhofinfrastruktur und zur Organisation des Strassenwesens und des Winterdienstes gestartet.

Konstituierende Bürgerversammlung

Der Konstituierungsrat hat gemäss Mitteilung an der letzten Sitzung die neue Gemeindeordnung in zweiter Lesung bereinigt. Somit kann über die Gemeindeordnung Neckertal am 21. Februar 2022 an der konstituierenden Bürgerversammlung abgestimmt werden.

Am 19. Juni 2022 findet der 1. Wahlgang Gemeindebehörden und am 28. August 2022 ein allfälliger 2. Wahlgang statt. Am 26. Oktober 2022 findet die Bürgerversammlung zum Budget 2023 statt, damit die Einheitsgemeinde Neckertal am 1. Januar 2023 in die Zukunft starten kann. (gk/uh)