Gemeindefusion Gegenwind für den geplanten Zusammenschluss zwischen Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil – zwei Bütschwiler Ortsparteien sind dagegen An der überparteilichen Veranstaltung zur Fusion von Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg gab es kritische Voten. Die Mitte und die SVP aus Bütschwil lehnen die Fusion ab.

Sie diskutierten: Hans Jörg Furrer, Adrian Gmür, Simon Dudle (Diskussionsleiter), Thomas Wäspe, Andreas Rütsche und Karl Brändle, (von links). Bild: Josef Bischof

Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg gehen das Fusionsprojekt sorgsam an. Zur Diskussion steht in einem ersten Schritt nur, ob die Fusion in den Einzelheiten abgeklärt werden soll. Über diese Frage wird in beiden Gemeinden am 25. September abgestimmt. Bei einem Ja würde am 26. November 2023 der Vereinigungsbeschluss vorgelegt werden.

Am Donnerstagabend ist im Zivilschutzausbildungszentrum Bütschwil eine überparteiliche Podiumsdiskussion durchgeführt worden. Organisiert wurde sie von der Bütschwiler Ortspartei Die Mitte. Präsident Patrik Raschle hiess die Teilnehmenden willkommen.

Auf dem Podium diskutierten Karl Brändle (Die Mitte), Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, Kantonsrat Adrian Gmür (Die Mitte), Thomas Wäspe (SVP), Hans Jörg Furrer (FDP), Präsident der Oberstufenschulgemeinde BuGaLu, sowie der Lütisburger Gemeinderat Andreas Rütsche (FDP). Geleitet wurde die Diskussion von Simon Dudle, Redaktionsleiter der Wiler Zeitung und des Toggenburger Tagblatts.

SVP und Die Mitte lehnen ab

Die Abstimmungsvorlage steht im Gegenwind. Die SVP hatte ihre Nein-Parole schon im Vorfeld der Versammlung gefasst. Der Mitte-Vorstand fasste seinen Entscheid erst im Anschluss an die Versammlung. Er begründet seine ablehnende Haltung so: «Die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil verfügt über eine funktionierende Infrastruktur und Verwaltung. Sie hat eine attraktive Grösse für eine Selbstständigkeit.»

Patrik Raschle, Präsident der Bütschwiler Ortspartei Die Mitte Bild: Josef Bischof

In den kommenden Jahren sei zu erwarten, dass der Steuerfuss weiter sinken werde. Eine Fusion brächte vor allem Lütisburg Vorteile und für Bütschwil-Ganterschwil kaum Synergieeffekte.

Einheitsgemeinde als Ziel

Der Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil sei dem Fusionsbegehren der Gemeinde Lütisburg von Anfang positiv gegenüber gestanden, stellte Karl Brändle fest. Bütschwil sei bereits 2009 und 2016 zur Vereinigung mit Lütisburg bereit gewesen.

Der neue Anlauf müsse nun zur Vorbereitung einer Einheitsgemeinde führen. So könnten Schnittstellen abgebaut und Strukturen verbessert werden. Die vereinigte Gemeinde mit 6’700 Einwohnern bekäme ein grösseres Gewicht in der Region und gegenüber dem Kanton.

Lütisburg fit für die Zukunft machen

Lütisburg mit 1’500 Einwohnern habe Probleme, eine leistungsfähige Verwaltung zu organisieren. Dazu sagte Andreas Rütsche: «Bei drei Vollzeitstellen lassen sich weder die nötige fachliche Spezialisierung, noch ein vernünftiges Stellvertretungskonzept realisieren.» Ausserdem hätten kleine Gemeinden beim herrschenden Fachkräftemangel oft das Nachsehen. Für eine Fusion sprächen auch die guten Erfahrungen mit der gemeinsam geführten Oberstufe.

Identitätsverlust befürchtet

«Eine Fusion ist für mich im Grundsatz demokratiefeindlich», sagte Thomas Wäspe. Die Vergrösserung des Gemeindegebiets vermindere den Wert der einzelnen Stimme. Der einzelne Bürger könne sich weniger Gehör verschaffen. Behördenmitglieder und Bürger verlören den Überblick über das Gemeinwesen. Weil beide Gemeinden finanziell gut dastünden, kämen überdies die Entschuldungsbeiträge des Kantons nicht zum Tragen. Wäspe zweifelte auch die in Aussicht gestellten Synergien und Spareffekte an.

Brücken verbinden: Die alte Letzibrücke über den Necker – eine von zahlreichen Brücken in beiden Gemeinden – stellt schon seit dem Mittelalter eine Verbindung zwischen Lütisburg und Ganterschwil her. Bild: Josef Bischof

«Was man am Biertisch hört»

Adrian Gmür beteuerte einleitend, dass er Neuerungen grundsätzlich positiv gegenüberstehe. In Bezug auf die zur Diskussion stehende Neuerung führte er dann aber etliche Bedenken an. Er berief sich dabei auf die Bevölkerung, welche beispielsweise den zweifachen «Korb», welchen Lütisburg Bütschwil gegeben habe, noch nicht vergessen habe. Ebenso wirke die ablehnende Haltung in der Hallenbadfrage nach. Gmür kritisierte auch, dass die Vorlage zu allgemein formuliert sei.

Jugendliche als Vorbilder

Bestärkt durch die guten Erfahrungen in 21 Jahren als Präsident der vereinigten Oberstufenschulgemeinde bekannte sich Hans Jörg Furrer vorbehaltlos zum Fusionsgedanken.

Für die Oberstufenschüler seien Freundschaften über Dorf- und Gemeindegrenzen hinaus längst eine Selbstverständlichkeit. «Was hindert uns, es ihnen als Erwachsene und in der Politik gleichzutun.»