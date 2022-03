Gemeindeduell Neckertal will auftrumpfen: Die Jasselite der Gemeinde trifft im «Donnschtig-Jass»-Duell auf Schönengrund Die Vorbereitungen für den «Donnschtig-Jass» sind in vollem Gang. Das Fest soll – sofern Neckertal das Direktduell gegen Schönengrund gewinnt – beim Baumwipfelpfad in Mogelsberg ausgetragen werden.

Das OK «Donnschtig-Jass» (von links): Melanie Anon, Sandra Vetsch, Ricco Donatsch, Ursula Fluck, Willy Altherr sowie Christoph Weder. Bild: Urs M. Hemm

Das Datum: der 7. Juli. Der Austragungsort: das solothurnische Grenchen. An diesem Abend treffen die besten Jasserinnen und Jasser aus Schönengrund und Neckertal aufeinander und jassen im wahrsten Sinne des Wortes aus, wo eine Woche später der «Donnschtig-Jass» zu Gast sein wird.

«Es wäre eine einmalige Gelegenheit, unsere Gemeinde der Schweiz zu präsentieren», sagt Melanie Anon, Präsidentin des Organisationskomitees, das bereits alle Vorbereitungen trifft, falls den Neckertalern am 7. Juli der Coup gelingt und sie die Schönengründler Jasselite übertrumpfen.

Gute Zusammenarbeit mit SRF

«Für eine Teilnahme am ‹Donnschtig-Jass› angemeldet ist Neckertal schon seit längerem», sagt Melanie Anon. Vor einiger Zeit sei dann SRF an die Gemeinde herangetreten, ob die Neckertaler nach wie vor Interesse hätten, mitzumachen. «So ist dann das Dossier ‹Donnschtig-Jass› bei uns gelandet und wir haben uns sofort daran gemacht, alles Nötige zu organisieren.»

Hilfreich bei den Vorbereitungen sei ein Pflichtenheft, das sie von SRF bekommen hätten. «Interessant für uns wird der 5. Mai sein, wenn ein Team ins Neckertal kommt, um sich den möglichen Austragungsort neben dem Baumwipfelpfad anzusehen. Erst dann werden wir wissen, wo alles zu stehen kommen soll», sagt Melanie Anon.

Andere wichtige Punkte im Pflichtenheft sind neben dem möglichen Austragungsort das Ortsporträt, die Festwirtschaft, Hotelzimmer für die Fernsehcrew und vor allem das Jassturnier, an welchem die Teilnehmer für den 7. Juli ermittelt werden.

«Fürs Ortsporträt geben wir SRF Informationen zu speziellem Handwerk oder typischen Bauten und natürlich auch zu Personen, die das Neckertal in irgendeiner Form prägen oder geprägt haben», sagt OK-Mitglied Sandra Vetsch. Grundsätzlich finde mit den Verantwortlichen von SRF ein guter Austausch statt.

Baumwipfelpfad bietet sich als Austragungsort an

Dass als Austragungsort die Wiese beim Baumwipfelpfad gewählt wurde, habe in erster Linie praktische Gründe. «Natürlich hat sich zuerst das Dorfzentrum vor der Kirche angeboten. Aber dafür hätten wir die Strassen während einer Woche komplett sperren müssen, was unmöglich ist», sagt Melanie Anon. Als Alternative wäre von der Kapazität her auch noch der Bahnhofplatz in Frage gekommen. «Der ist aber – sind wir ehrlich – nicht wirklich attraktiv und hätte die Gemeinde nicht gebührend repräsentiert.»

Auf das Rahmenprogramm haben die lokalen Organisatoren keinen Einfluss. «Wir werden aber sicher ein Musikprogramm mit Liveauftritten für das Fest nach der Sendung organisieren», sagt Melanie Anon. Eine Herausforderung sei der Zeitfaktor, sagt Ricco Donatsch. «Nach der Ausscheidung am 7. Juli bleibt, sofern wir gewinnen, gerade eine Woche, um alles definitiv auf die Beine zu stellen. Wir sind aber so weit vorbereitet, dass wir rechtzeitig parat wären.»

Gewonnen haben jetzt schon beide Gemeinden

Unerheblich, wer am 7. Juli gewinnt. «Da bei der Ausscheidung beide Gemeinden porträtiert werden, können sich Schönengrund wie auch wir der Schweiz präsentieren. Eine bessere Werbung für die Region ist kaum vorstellbar», sagt Ricco Donatsch. «Und wenn wir verlieren, gehen wir halt nach Schönengrund und feiern dort mit unseren Nachbarn ein schönes Fest», fügt Melanie Anon an.