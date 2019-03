Gemeinde Wattwil senkt den Steuerfuss dank solider Finanzpolitik

In der evangelischen Kirche in Wattwil konnten Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner und Schulratspräsident Norbert Stieger überzeugen. Sämtliche Anträge wurden an der Bürgerversammlung diskussionslos genehmigt.