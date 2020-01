Gemeinde Mosnang rüstet den Dorfbach für ein Jahrhundert-Hochwasser

Mit dem Einbau der neuen Rohre in der Schulstrasse beginnt die Sanierung des Dorfbachs Mosnang. Realisiert wird ein Projekt für den Bereich Oberdorf bis zum Oberstufenzentrum. Dabei wird der Bachlauf auf ein Jahrhundert-Hochwasserereignis konzipiert. Das bedeutet, dass der Lauf eine Wassermenge von neun Kubikmeter pro Sekunde schlucken muss.

Entsprechend sind die Rohre dimensioniert worden. Die Bauarbeiten an der rund 700 Meter langen Strecke, die saniert wird, dauern voraussichtlich bis im Sommer 2021. Weil man am fliessenden Gewässer arbeite, müsse man die Sperrfristen wegen der Laichzeit der Fische beachten, erklärt Elmar Steiger. So dürfen zwischen dem 1. November und dem 1. April keine Arbeiten vorgenommen werden, die das Bachwasser trüben könnten.

Die Kosten für die Sanierung des Dorfbachs belaufen sich auf vier Millionen Franken. Davon übernehmen der Bund und der Kanton St. Gallen einen Teil, sodass Mosnang ein Betrag von rund zwei Millionen Franken bleibt.

Die Bauarbeiten erfolgen in Etappen gegen den Wasserlauf. Als Erstes wird ein rund 100 Meter langes Stück im Bereich der Schulstrasse saniert. Anschliessend werden die neuen Rohre in der Hauptstrasse verlegt. Während dieser Etappe werde der Verkehr einseitig geführt, geregelt durch ein Lichtsignal.

In einem weiteren Schritt wird der Abschnitt des Dorfbachs im Hinterdorf erneuert. Dabei werde der Bachlauf geöffnet und fliesse zukünftig oberirdisch, erklärt Elmar Steiger. Weiter oben im Bereich der Oberdorfstrasse werde ein Betonkanal erstellt, in welchem das Wasser fliesst. Aus Platzgründen werde dieser eingedohlt und unter der Oberdorfstrasse und dem Werkhof der Firma Oberhänsli verlaufen.

Am Rand der Bauzone bekommt der Dorfbach viel Platz. Dort sollen sich Geschiebe und Bäume absetzen, wenn der Dorfbach einmal Hochwasser führt. Dieser Kiessammler ist mit einer Zufahrt erschlossen, sodass er auch maschinell geleert werden kann. (sas)