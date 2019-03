Schule Krummenau: Ist der Schulstandort in Gefahr? Weil immer weniger Kinder die Schule in Krummenau besuchen, muss sich die Schulgemeinde Gedanken um deren Fortbestehen machen. Eine Möglichkeit ist es, dass Schülerinnen und Schüler aus anderen Dorfteilen der Gemeinde Nesslau in Krummenau unterrichtet werden. Sabine Camedda

Die rege Bautätigkeit in der Gemeinde Nesslau wird vom Schulrat der Schulgemeinde Nesslau im Auge behalten. Wie Schulratspräsident Hansjörg Huser an der Bürgerversammlung sagte, muss auch Nesslau die Situation bezüglich der Schulräume planen. Gerade in Krummenau sieht die Situation bezüglich der Schülerzahlen in den kommenden Jahren nicht gut aus.

«Wegen der wenigen Kindern müssen wir uns Gedanken um die Zukunft des Schulhauses machen».

Schulpräsident Hansjörg Huser.

(Bild: Sabine Cammeda)

Von einer Schliessung des Schulhauses in Krummenau sprach Hansjörg Huser am Freitagabend nicht. Er schloss jedoch nicht aus, dass Schülerinnen und Schüler aus anderen Dorfteilen in Krummenau unterrichtet werden sollen, um den Schulstandort zu erhalten.

Nesslau: Zurück zu Jahrgangsklassen

in der Oberstufe

In der Oberstufe in Nesslau wurden die ersten und zweiten Klassen altersdurchmischt unterrichtet, die dritte als Jahrgangsklasse. Dies habe gut funktioniert und es habe positive Rückmeldungen von allen Seiten gegeben, sagte Hansjörg Huser. «Wir hätten unsere Schule gerne so weiter geführt.»

Der Erziehungsrat und das Bildungsdepartement hätten diese Schulform aber nicht bewilligt. Nun müsse Nesslau in der Oberstufe ab dem kommenden Sommer die Schüler wieder in Jahrgangsklassen unterrichten. Hansjörg Huser drückte sein Unverständnis über diesen Entscheid aus, denn in angrenzenden Kantonen sei altersdurchmischtes Lernen in der Oberstufe problemlos möglich.

Im laufenden Jahr setzt der Schulrat einen Schwerpunkt auf die Elternarbeit. Derzeit werde die Zusammenarbeit zwischen den Schülern, den Lehrpersonen und den Eltern geprüft. Auf dieser Grundlage sollen Massnahmen zur Optimierung getroffen und umgesetzt werden, führte der Schulratspräsident aus.

Spielplätze sollen erneuert werden

Die Schule hat für dieses Jahr wenige Bauprojekte. Die Spielplätze, die vor bald 20 Jahren bei den Schulhäusern erstellt worden sind, müssen erneuert werden. Als erstes wird derjenige beim Schulhaus Büelen einer gründlichen Renovation unterzogen. Die Parkplätze beim Oberstufenzentrum Büelen werden in diesem Jahr mit einem neuen Deckbelag versehen und neu eingezeichnet. Nicht zuletzt wird das Dach der Turnhalle in Stein erneuert. Dabei soll die Dämmung verbessert werden, damit die Energieeffizienz gesteigert werden kann.