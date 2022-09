Gastronomie Neueröffnung in Lichtensteig: Im «Lokal» trifft Tradition auf «Neumödigs» Am Freitag eröffnete im Lichtensteiger Rathaus für Kultur das Café-Bistro-Bar Lokal. Das schlichte Konzept baut auf regionale Spezialitäten und soll ein Treffpunkt für alle sein.

Die Gesichter hinter dem« Lokal»: Christof Gasser, Livia Baumann und Manuel Baumann (von links). Bild: Urs M. Hemm

Es kommt zusammen, was zusammen kommen muss. So in etwa lässt sich das Trio Christof Gasser und die Geschwister Livia und Manuel Baumann beschreiben. «Manuel und ich haben schon seit längerem die Idee mit uns herumgetragen, gemeinsam ein Lokal zu eröffnen», sagt Livia Baumann.

Konkretes habe sich aber nie ergeben. Konkret wurde es erst, als sich Manuel Baumann und Christof Gasser an einem Treffen der Biergilde zusammensetzten und sich über die brachliegenden Möglichkeiten unterhielten, welche das damals zur Ausschreibung stehende Restaurant im Rathaus für Kultur bieten würde.

«Aus Ideen am Stammtisch wurde schliesslich ein Konzept, an dem wir alle drei mitgearbeitet haben. Dieses haben wir bei der entsprechenden Kommission eingereicht und am Ende den Zuschlag bekommen», sagt Manuel Baumann.

Regionalität bei Speisen und Getränken

Die Philosophie hinter dem Lokal lebe von der Verbindung von «Tradition und ‹Neumödigem›», wie es die Betreiber selber gerne beschrieben. «Für uns ist der Name «Lokal» Programm. Wir alle sind von hier - Livia und Manuel Baumann kommen aus Nesslau, Christof Gasser lebt Lichtensteig - und wir wollen unsere Gäste ausschliesslich mit Spezialitäten aus der Region verwöhnen», sagt Christof Gasser.

Dabei wollen sie sich aber die Freiheit lassen, mit regionalen Produkten auch zu experimentieren und diese in modern interpretierter Form auf der Karte zu präsentieren. Die Speisekarte ist mit Absicht klein gehalten und beschränkt sich - zumindest in der Anfangszeit - auf Snacks wie Chäschüechli, Hummus-Variationen oder selbst gemachtem Rosenkohl in Weissweinessig.

Auch auf der Getränkekarte sind nationale oder gar internationale Marken vergeblich zu suchen. Seien es die Süssgetränke aus dem benachbarten Appenzellerland, die Weine aus dem Rheintal oder das regionale Bier und die Spirituosen aus der Ostschweiz - von der engen Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Produzenten lebt das «Lokal».

Treffpunkt zum sich wohlfühlen

Gäste erhoffen sich Livia und Manuel Baumann sowie Christof Gasser nicht nur in Lichtensteig zu finden. Angesprochen auf die Art ihres Lokals wollen sich die drei keinen Stempel aufdrücken lassen. «Wir sind das, was die Leute gerne in uns sehen wollen - sei es ein Genuss-, Wein-, Bier- oder Gemeinschaftslokal - es soll einfach ein Treffpunkt sein, wo sich die Leute wohl und willkommen fühlen», sagt Livia Baumann.

In der Startphase ist das Lokal von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 16 bis 23 Uhr und Sonntags für einen ausgiebigen Brunch von 10 bis 17 Uhr geöffnet.