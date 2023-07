gastronomie Burger für 99 Franken oder Tacos für 85: So viel kosten Lieferservices in den hintersten Ecken des Toggenburgs In der Stadt Wil hat man beim Onlinedienst Just Eat eine Auswahl von 61 verschiedenen Restaurants. An abgelegeneren Orten wie Libingen oder Ötwil sieht die Situation anders aus: Entweder gibt es keine Lieferdienstoptionen oder sie kosten überdurchschnittlich viel.

Wer in Wildhaus eine Pizza bestellen möchte, muss dafür mindestens 50 Franken bezahlen. Bild: zvg

Sommer, Sonne, keine Lust zu kochen: Das warme Wetter nimmt so manch jemandem die Freude, stundenlang am Herd zu stehen. Aus diesem Grund sind Lieferservices auch während der Sommermonate beliebt. Wer im Internet nach einem Anbieter sucht, stösst wohl als Erstes auf den Lieferdienst Just Eat. In der Stadt Wil gibt es eine Auswahl von 61 verschiedenen Restaurants, die das Essen bis vor die Haustüre liefern. In der Stadt St.Gallen sind es gar 159.

Wie sieht die Situation aber in kleinen und abgelegenen Dörfern in der Region aus? Kann man sich einen Burger nach Libingen, eine Pizza nach Krinau oder einen Döner nach Wildhaus bestellen? Eine Umfrage zeigt, welche Restaurants aus dem Toggenburg und aus der Stadt Wil auch längere Lieferwege auf sich nehmen und wie viel Geld sie dafür verlangen.

Wenige Angebote, teure Preise

Wildhaus gilt als beliebter Urlaubsort im Toggenburg. Viele Leute besitzen dort eine Zweitwohnung, in der sie arbeitsfreie Tage geniessen können. Gerade während der Ferien wäre es praktisch, nicht selbst kochen zu müssen und das Abendessen bequem nach Hause zu bestellen. Die Auswahl an Restaurants, die bis nach Wildhaus liefern, beschränkt sich jedoch auf eine einzige Adresse: den Alpenkebab aus Nesslau, der unter anderem Döner, Pizzen und Hamburger anbietet.

Eine Lieferung bis Wildhaus setzt einen Mindestbestellwert von 50 Franken voraus. Um diesen Betrag zu erreichen, müssen Kundinnen und Kunden beispielsweise fünf Kebabs oder sieben Burger bestellen. Ayman Allkhan, Geschäftsführer des Alpenkebabs sagt: «Wir brauchen etwa eine halbe Stunde bis Wildhaus, deshalb ist der Mindestbellwert so hoch.» Ansonsten würde der Lieferweg für das Restaurant nicht rentieren. Zum Vergleich: Eine Lieferung innerhalb von Nesslau erfordert einen Mindestbetrag von 25 Franken. Laut Allkhan erhält der Alpenkebab momentan wenige Bestellungen aus Wildhaus. Während der Wintermonate seien es mehr.

Libingen in der Gemeinde Mosnang gehört mit seinen rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner zu den kleineren Ortschaften im Toggenburg. Wen dort der Heisshunger überkommt, kann auf Just Eat zwischen sieben Lieferdiensten entscheiden. Einer davon ist der T Mexican Food aus Wil. Für einen Mindestbestellwert von 85 Franken bringt das mexikanische Restaurant seine Tacos, Quesadillas und Burritos bis nach Libingen. Geschäftsführer Faisal Khan sagt: «Das ist unser entferntestes Liefergebiet.» Ein Weg dauere für die Kuriere rund 25 Minuten.

Gähwil, Ötwil und Wolfertswil gehen leer aus

Khan würde gerne Orte beliefern, die noch weiter entfernt sind als eine halbe Stunde. «Just Eat empfiehlt jedoch, die Grenze bei 30 Minuten zu setzen», sagt der Gastronom. Sonst laufe Gefahr, dass das Essen kalt bei der Kundschaft ankommt. Die Plattform rät laut Khan zudem, den Mindestbestellwert bei höchstens 80 Franken festzulegen. T Mexican Food liegt mit seinen Lieferungen nach Libingen dennoch fünf Franken über der Empfehlung. Das Restaurant sei bekannt für seinen Crispy Chicken Burrito. Wer drei davon und eine Portion Pommes bestellt, hat den Mindestbestellwert erreicht.

Ein weiteres Restaurant, das bis nach Libingen liefert, ist der Bold Burger aus Wil. Wer in Libingen Lust auf einen Burger hat, muss jedoch satte 99 Franken bezahlen, damit Bold Burger diesen überhaupt liefert. «Meistens sind es grosse Gruppe, die bei uns bestellen», sagt ein Kurier von Bold Burger.

Das 250-Seelen-Dorf Krinau in der Gemeinde Wattwil hat ebenfalls nur die Wahl zwischen zwei Essenslieferanten. Zum einen das «Gleis 22» aus Wattwil, welches unter anderem Pasta, Pizza und Burger liefert, zum anderen das Indische Restaurant Pfauen aus Lichtensteig. Beim «Gleis 22» beträgt der Mindestbestellwert 50 Franken, beim Pfauen 30. Für die Kirchberger Ortschaften Gähwil und Ötwil gibt es hingegen keine Lieferdienstoptionen. Auch Wolfertswil in der Gemeinde Degersheim geht leer aus.