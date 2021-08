Gastronomie Aus dem Dornröschenschlaf erwacht: Das «Rössli» in Kirchberg erscheint in neuem Glanz Nach umfangreichen Um- und Sanierungsarbeiten wurde am Freitag das Restaurant Rössli in Kirchberg mit einem grossen Fest und viel Prominenz wieder eröffnet.

Regierungsrat Stefan Kölliker, Unternehmer Hausi Leutenegger, Gemeindepräsident Roman Habrik, mit Erwin Scherrer angereist, Corinne Wenger, Pächterin Rosmarie Kläger, Baumanager Christian Egli, Altnationalrat Toni Brunner, Eigentümer André Grob sowie Erwin Scherrer, VR-Präsident Raiffeisen Wil und Umgebung (v.l.). Bild: Urs M. Hemm

Eigentümer André Grob, Baumanager Christian Egli sowie der Geschäftsführerin und Pächterin des Restaurants Rössli in Kirchberg ist die Erleichterung anzusehen. Nach mehrmonatigen Um- und Sanierungsarbeiten konnten sie am Freitag das «Rössli» mit einem grossen Fest wiedereröffnen. Neben den beteiligten Handwerkern fanden sich rund 120 geladene Gäste, darunter Prominenz aus Wirtschaft und Politik, zu einem Apéro und anschliessendem Diner in dem frisch renovierten Gasthaus ein.

Alle Hindernisse überwunden

«Der Entscheid, die Arbeiten in Angriff zu nehmen, fiel mit dem Beschluss des Bundesrates am 21. Januar, dass Restaurants bis Ende Februar geschlossen bleiben müssen», sagt Christian Egli. Auf dem Plan standen die Neugestaltung des Restaurants, das Ersetzten der rund 50 Jahre alten Gebäudetechnik, wie der Kühlzellen und der Lüftungsanlagen, der Teilumbau des Wohnbereichs sowie die Neugestaltung der Umgebung und die Sanierung der Hausfassade.

«Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, mussten viele Materialien vorgängig und in kürzester Zeit mit dem kantonalen Amt für Denkmalpflege abgesprochen und von diesem freigegeben werden», sagt Christian Egli. Erschwerend sei dazugekommen, dass die Unternehmer beim Start der Arbeiten noch über keine Werkverträge verfügt hätten. Somit mussten sämtlich Produkte und Materialien innert kurzer besorgt werden, damit die Arbeiten rechtzeitig auf die Wiedereröffnung abgeschlossen werden konnten.

Herzensangelegenheit geht in Erfüllung

Für den gebürtigen Kirchberger und heutigem Eigentümer André Grob geht mit dem Umbau des «Rössli» eine Herzensangelegenheit in Erfüllung. «Das ‹Rössli› lag an meinem Schulweg und schon damals hatte ich immer grossen Respekt vor diesem ehrwürdigen Bau», erinnert er sich.

Als er dann gesehen habe, wie das Gasthaus nach dem überraschenden Tod des Vorbesitzers immer mehr und mehr an Glanz verloren habe, habe er die Gelegenheit wahrgenommen und das «Rössli» gekauft, um es wieder zum ehrwürdigen Mittelpunkt des Dorfes zu mache, das es einst war. «Ohne die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, insbesondere auch mit der Gemeinde Kirchberg, wäre das Projekt nicht in so kurzer Zeit zustandegekommen.»

Für Gastgeberin Rosmarie Kläger geht mit der Wiedereröffnung eine lange Zeit der Unsicherheit vorbei. «Ich freue mich sehr darauf, in unseren einzigartigen Räumlichkeiten die Gäste mit unseren Regionalen Produkten verwöhnen zu dürfen. «Jetzt beginnt eine neue Zeit fürs Restaurant Rössli.»