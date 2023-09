Gastrede Einblicke in die Welt des Eishockey-Nationaltrainers: Patrick Fischer zu Gast in Wattwil Der Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer trat am Forum «KMU-Profil» vom vergangenen Donnerstagabend auf. Mit einer Prise Humor liess er sich in die Motivationskarten blicken und fordert auf, sich öfters zu bedanken.

Der ehemalige Spitzenhockeyspieler und heutige Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer war in Wattwil zu Gast. Er referierte vor rund 40 Gewerblern und Führungspersonen aus dem Toggenburg. Bild: Christoph Heer

Rund 40 Gewerbetreibende und Führungspersonen aus dem ganzen Toggenburg wollten sich am «KMU-Profil», an dem Patrick Fischer als Gastreferent auftrat, von diesem inspirieren lassen. Und zu erzählen hatte der Schweizer Eishockey-Nationaltrainer viel.

So gab er Einblicke in seine Arbeit als Nationaltrainer und zeigte auf, was es alles braucht, um ein erfolgreiches Team zu formen. «Werte und Vertrauen spielen dabei eine gewichtige Rolle», sagte Fischer in seinem fast einstündigen Referat. Zudem müsse ein Trainer, oder ein Leader, die Stärken und Schwächen kennen. So könne man sie gezielter einsetzen und die Chancen erhöhen, Erfolg zu haben. Wichtig sei auch, die Gefahren von Über- oder Unterforderung zu mindern. «Schlussendlich ist es mein Credo, mit gewöhnlichen Menschen Aussergewöhnliches zu erreichen», so Fischer.

Das Forum «KMU-Profil» gilt als Gewerbe- und Firmentreffpunkt und fand am Donnerstagabend im Saal der Firma Bichler und Partner AG in Wattwil statt.

Teambildung, Leadership, Mindset

Immer wieder betonte Patrick Fischer, dass alle Visionen und Träume haben sollten. «Meine Vision ist der Weltmeistertitel. Und zwar nur der Titel, denn Silber haben wir schon.» Zweimal war die Schweizer Hockeynati in den vergangenen zehn Jahren nahe dran, beide Male verlor sie jedoch den WM-Final gegen Schweden. «Wir lernen mit jedem Spiel dazu. Lernen von den Besten und denken wie die Besten.» Die Schweizer seien Meister in Demut und Respekt, am Selbstbewusstsein müssten sie arbeiten.

Fischer greift gerne auf die drei Synonyme Teambildung, Leadership und Mindset zurück. «In einem funktionierenden und harmonischen Team können Rückschläge besser angenommen, akzeptiert und verarbeitet werden», sagte er. Jeder Einzelne könne dazu beitragen, indem er oder sie sich mehr bedanke, auch für ganz normale Sachen. Und Fischer ergänzt: «An sich glauben, sein Herz fühlen und den eigenen Weg gehen, vieles davon habe ich von meinem Lieblingstrainer und Mentor Arno del Curto gelernt.»

Bemängeln tut Patrick Fischer ein weiteres typisches Schweizer Manko. «Hier bei uns sieht man immer zuerst die Fehler, die jemand begangen hat. Aber glaubt mir, wenn wir mehr die positiven Aspekte herausstreichen, ergibt das automatisch ein besseres Umfeld.» Und in einem besseren Umfeld, stelle sich zwangsläufig auch der Erfolg ein.