Ganterschwil: Die Stadelmann Swiss Cheese Factory kann ihren «Pink Queen»-Käse bis nach Hongkong liefern – nun sind auch die Schweizer auf den Geschmack gekommen Wie er die rote Farbe in den Käse zaubert, das bleibt das Geheimnis von Käser Jürg Stadelmann. Kein Geheimnis ist allerdings, dass der pinke Käse in unseren Breitengraden immer beliebter wird. Exklusiv für Abonnenten

Jürg, Elmar und Urs Stadelmann (von links) von der Swiss Cheese Factory in Ganterschwil mit ihrer «Pink Queen», die im asiatischen Raum lanciert wurde und nun immer mehr Anhänger in der Schweiz und im grenznahen Ausland findet. Bild: Beat Lanzendorfer

Am Anfang stand die Anfrage aus Hongkong, ob es möglich sei, einen farbigen Käse für den asiatischen Raum herzustellen. Nach diversen Tests, die sich über Monate hinwegzogen, stand das fertige Produkt. Die «Pink Queen» war Ende 2018 geboren.

Eineinhalb Jahre später zeigen sich die Geschäftsführer Jürg und Urs Stadelmann von der Swiss Cheese Factory aus Ganterschwil mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. «Es geht regelmässig eine Lieferung nach Hongkong», sagt der 34-jährige Urs Stadelmann, der im Betrieb für den Verkauf/Vertrieb zuständig ist.

Und weiter: «Mittlerweile findet der Käse mit der etwas anderen Farbe auch in der Schweiz und im grenznahen Ausland immer mehr Gaumenfreunde. Die Pink Queen ist in vielen Käsetheken erhältlich und stösst auch in der Gastroszene auf Anklang.»

Es gibt auch eine rezente Königin

Es gebe einige Gastrounternehmer, die in ihren Menüs einen Akzent setzen möchten und hierfür eigne sich der pinke Käse sehr gut. Bruder Jürg, der sich um die Produktion kümmert, ergänzt: «Auf Käseplatten ist die Pink Queen ein richtiger Farbtupfer, der für Erstaunen sorgt.»

Im Käselager in Ganterschwil reifen mehrere Tausend Laib Käse. Bild: Beat Lanzendorfer

Kinder würden den pinken Käse besonders gerne essen, beim traditionellen Publikum sei hie und da noch eine farbliche Hemmschwelle auszumachen, diese sei spätestens nach dem Probieren aber kein Thema mehr. Stadelmanns sind sogar so weit gegangen, nebst einer milden Pink Queen eine etwas rezentere zu produzieren.

«Wir hatten einen Marktfahrer, der uns eine beträchtliche Menge der Pink Queen abgenommen hat, dieses Geschäft ist uns in den letzten Wochen weggebrochen. Darüber hinaus sind viele Anlässe storniert worden, bei denen wir das Catering übernommen hätten», antwortet Urs Stadelmann auf die Frage, ob die Coronakrise Auswirkungen auf den Geschäftsgang hätte.

Der 37-jährige Jürg Stadelmann ergänzend: «Dafür ist der Trend im Detailhandel sehr erfreulich. Wir spüren ein Umdenken in der Bevölkerung, viele bevorzugen wieder die regionalen Produkte, von denen sie wissen, wer sie hergestellt hat. Die derzeitige Krise kann auch eine Chance sein. Man kann auf den Boden schauen und warten bis es vorbei ist oder den Kopf heben und Gas geben. Wir haben uns für Letzteres entschieden.»

Weitere Geschäftszweige erschlossen

Nebst dem Detailhandel und der Gastronomie haben sich Jürg und Urs Stadelmann, denen Vater Elmar weiterhin als Berater zur Seite steht, noch weitere Absatzkanäle geschaffen. Hierzu zählt der Onlineshop und das «Chäs Hüsli», das sich in Ganterschwil direkt vor der Käserei befindet.

Käser Jürg Stadelmann mit seiner Eigenkreation, die passend zum Aussehen den Namen «Pink Queen» trägt. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit dem Umbau des bisherigen Ladens in ein Café eröffnet sich dem innovativen Bruderpaar ein weiteres Geschäftsfeld. «Wir haben uns in den letzten Jahren einen Cateringservice aufgebaut, bei dem wir hauptsächlich unser Fondue und Raclette anbieten. Dieser wird nun ergänzt, in dem wir Besucher, sei es für Führungen oder Degustationen, im Café empfangen können», erklärt Jürg Stadelmann.

Das Café ist, sobald es wieder erlaubt ist, von 7 bis 11.30 Uhr geöffnet. Der Raum, der Platz für rund 40 Personen bietet, kann auch für private Zwecke gemietet werden.

Bio-Appenzeller wird auch produziert

Im Familienbetrieb, in dem nebst den Geschäftsführern Urs und Jürg Stadelmann weitere fünf Mitarbeitende arbeiten, werden täglich 13000 bis 14000 Kilogramm Milch zu Käse verarbeitet. Dies entspricht über vier Millionen Kilogramm jährlich.

80 Prozent der verarbeitenden Milchmenge werden zu Appenzeller Käse verarbeitet. Die übrigen 20 Prozent entfallen auf Spezialprodukte. Die Swiss Cheese Factory in Ganterschwil ist schweizweit eine von lediglich zwei Käsereien, welche Bio-Appenzeller produziert.

Ein Käser auf dem Glacévelo

Und wenn der Sommer kommt und die Coronakrise irgendwann hoffentlich Geschichte ist, möchte sich Urs Stadelmann auf sein Glacévelo schwingen, um den Sonnenanbetern am See oder an einem anderen Ort das von der Cheese Factory produzierte Glacé zu verkaufen – ein weiterer Geschäftszweig, der im letzten Jahr Erfolg versprechend lanciert wurde.