Ganterschwil Bevor Bagger zwei Häuser abreissen: Junge Klinik-Patienten haben ihre Traumfassaden gestaltet In der Klinik Sonnenhof in Ganterschwil wurden in der vergangenen Woche kahle Wände zu Traumfassaden. Die Patientinnen und Patienten konnten ihren Fantasien und Wünschen freien Lauf lassen. Doch allzu lang werden die Kunstwerke nicht zu sehen sein.

Die beiden Kunsttherapeuten Thomas und Sabine Staroszynski tapezieren ein Bild für das Projekt «Traumfassade». Bild: Felicitas Markoff

Wer träumt nicht davon, Fassaden nach eigenen Wünschen zu gestalten? Was häufig bei Nacht und Nebel in verbotenen Aktionen mittels mehr oder weniger schönen Graffiti in die Realität umgesetzt wird, wurde für eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen dieser Tage im Rahmen einer Sonderwoche Realität: Die Patienten des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Zentrums Sonnenhof in Ganterschwil haben beim Projekt «Traumfassade» mitgemacht und dabei die Wände von zwei Häusern verschönert. Dies geschah unter Anleitung von Kunsttherapeuten aus Deutschland, die derzeit ein Masterstudium absolvieren.

Bereits zum neunten Mal arbeitet der Sonnenhof mit den Studiengängen Künstlerische Therapien der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen zusammen. Bei diesem Kunstprojekt wurden die Patientinnen und Patienten neben den Studenten aus Deutschland auch von Thomas und Sabine Staroszynski unterstützt. Sie sind ebenfalls als Kunsttherapeuten tätig. Normalerweise arbeiten die Studenten vor Ort mit den Kindern und Jugendlichen zusammen. Wegen der Coronapandemie war das in diesem Jahr aber nicht möglich. Deshalb fand der Austausch mit den Studenten aus Deutschland digital statt. Sabine Staroszynski sagt:

«Die Zusammenarbeit war eine echte Herausforderung.»

Wandel und Veränderung

Weil die Gespräche nur online geführt werden konnten, war das Zeitfenster für das gegenseitige Kennenlernen klein. In dieser kurzen Zeit musste auch geklärt werden, was für eine künstlerische Idee genau umgesetzt werden soll.

Die Kinder und Jugendlichen haben im Dialog mit den Studenten ihre Ideen und Wünsche für die Traumfassaden besprochen und geplant. Thomas Staroszynski sagt: «Die Bildideen und Entwürfe wurden von den Studierenden sowie Patientinnen und Patienten hin und her geschickt.» Wichtige Elemente in der kunsttherapeutischen Zusammenarbeit sind mit Skizzen in weiteren Gesprächen von Kindern und Jugendlichen und den Studenten angepasst worden. Die Patientinnen und Patienten sowie die Kunsttherapeuten haben sich intensiv mit den Themen Wandel und Veränderung befasst.

Auch dieses aussergewöhnliche Motiv wird für eine Fassade verwendet. Bild: Felicitas Markoff

Wie ein grosses Puzzle

Die Bilder sind mit Skizzen, Collagen und einiger Arbeit am Computer gezeichnet worden. Sie wurden zuerst gerastert und dann mit einem speziellen Programm auf verschiedene Blätter aufgeteilt - und anschliessend gross ausgedruckt. Danach sind die Bilder ausgeschnitten, zusammengeklebt und am Ende zusammengesetzt worden. Das Ergebnis ähnelt einem überdimensional grossen Puzzle.

Damit jedes Bild einen optimalen Platz erhielt, war eine visuelle Planung für die verschiedenen Klinik-Gebäude notwendig. Bild:Felicitas Markoff

Die Freude bei den Kindern und Jugendlichen des Sonnenhofs war gross, als sie die fertigen Bilder gesehen haben, die von den Studenten für sie ausgearbeitet worden sind. Dass jemand etwas für die Patientinnen und Patienten herstellt und in diesen Dimensionen auf deren Wünsche und Bedürfnisse eingeht, kommt nicht alle Tage vor. Staroszynski sagt:

«Ich habe die Kinder und Jugendlichen mit leuchtenden Augen und voller Begeisterung wahrgenommen. »

Kopien auch in Deutschland zu sehen

Alles in allem sind zehn Bilder während der Projektwoche an den Fassaden tapeziert worden. In Nürtingen haben die Studenten ein Gebäude mit einer grossen Aula. Auch dort werden die gleichen Bilder zu sehen sein.

So sieht eine der Ganterschwiler Traumfassaden aus. Bild: Felicitas Markoff

Doch die Kunstwerke haben in Ganterschwil keine allzu lange Halbwertszeit. Denn die Bilder sind so konzipiert, dass sie so lange dort hängen, bis die beiden Gebäude abgerissen werden und einem Neubau weichen, sagt Sabine Staroszynski.