Ganterschwil: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer Am Montagmittag kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 57-jährige Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Das Motorrad erlitt beim Zusammenstoss Totalschaden. Bild: Kapo

(kapo) Eine 68-jährige Frau war am Montag, kurz vor 11.30 Uhr, mit ihrem Auto auf der Aewilerstrasse in Richtung Lütisburg unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Toggenburgerstrasse übersah sie einen korrekt fahrenden 57-jährigen Mann mit seinem Motorrad, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

In der Folge prallte das Auto in das Motorrad. Durch den Zusammenstoss stürzte der Motorradfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung ins Spital gefahren. Das Motorrad erlitt Totalschaden. Am Auto entstand Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken.