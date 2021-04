Nebst dem Wohnmobilstellplatz in Gähwil können Camper und Wohnmobilbesitzer an rund einem Dutzend Orte in der Region einen Zwischenhalt einlegen. Nachfolgend eine Auswahl:

Hotel Drei Eidgenossen, Alt St.Johann, Kleinhotel mit Campingplatz. Thur Camping AG, Alt St.Johann, Camping und Wohnmobile. Hotel Post, Unterwasser, Hotelzimmer plus Wohnmobilstellplätze. Campingplatz Schafbergblick, Wildhaus, Camping und Wohnmobile. Gasthaus und Campingplatz Adler, Krummenau, Zimmer, Wohnmobile und Zelte. Parkplatz Wolzenalp, Krummenau, Wohnmobilstellplatz. Hotel/Restaurant Churfirsten, Wattwil, Zimmer, Zeltplatz und Wohnmobilstellplatz. Restaurant-Käserei Berghof, Ganterschwil, Zimmer plus Wohnmobilstellplätze. Camping Bächli, Hemberg, Mietwohnwagen, Zeltplatz, Wohnmobilstellplatz. Camping Schönengrund, Schönengrund, Camping. Campingresidenz Waldruh, Dussnang, Camping und Wohnmobile. (bl)