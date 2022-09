Fussballvorschau Alle Augen auf Bazenheid – schaffen die Alttoggenburger die Kehrtwende? So geht es im kommenden Fussballwochenende weiter Bazenheid und Wattwil Bunt stehen wegweisende Spiele bevor. In der dritten Liga treffen Neckertal-Degersheim und Bütschwil in einem Derby aufeinander.

Aussenverteidiger Nick Romer des FC Bazenheid. Bild: Alec Nedic

Zeigt die Formkurve der Bazenheider und des FC Wattwil Bunt bald wieder nach oben? Das anstehende Fussballwochenende wird für die beiden Mannschaften wegweisend. Ausserdem darf man sich auf ein spannendes Toggenburger Derby zwischen Neckertal-Degersheim und dem Leader Bütschwil freuen. So sieht das Programm der kommenden Tage aus:

Bazenheid empfängt dieses Wochenende auf dem heimischen Ifang Dardania St.Gallen. Für die Bazenheider könnte die Partie vom Samstag wegweisend sein. Im Kellerduell wird sich für die Mannschaft zeigen, ob sie weiterhin auf den Absteigerplätzen verharren muss. In der Gruppe 5 der 2. Liga inter liegt der FC Bazenheid auf dem 13. Platz, Aufsteiger Dardania ist mit zwei Punkten Vorsprung Zwölfter.

Schafft das Team von Daniel Bernhardsgrütter nun die Kehrtwende? Nach einem mehr als dürftigen Saisonstart mit drei Niederlagen und einem Remis in den ersten vier Meisterschaftsspielen sorgte die Mannschaft vergangenes Wochenende in Rapperswil-Jona für eine Überraschung. Mit einem 5:0 und einer vorbildlichen Mannschaftsleistung fegte der FC Bazenheid die Rosenstädter vom Spielfeld.

Ein Auftritt, mit dem Trainer Bernhardsgrütter rundum zufrieden war. So stelle er sich auch die nächsten Partien vor, wie er nach dem Spiel gegen Rapperswil-Jona 2 erklärte. Er führte aus:

«Wir möchten unsere Werte auf den Platz bringen, an erster Stelle steht dabei der solidarische Teamgedanke. Damit erarbeiten wir uns hoffentlich auch das Glück in den kommenden Spielen.»

Ähnlich sieht die Situation beim Zweitligisten regional Wattwil Bunt aus. Die Toggenburger holten sich letzte Woche ihren ersten Sieg der Saison. Ihnen winkt diesen Samstag die Gelegenheit, gegen das Tabellenschlusslicht Romanshorn drei weitere Punkte einzufahren. Eine Gelegenheit, die sich der FC Wattwil Bunt nicht entgehen lassen sollte. Mit ein wenig Glück gelingt dadurch möglicherweise der Aufstieg ins hintere Tabellendrittel.

Dies wäre ein wichtiger Schritt für das Team von Bunt-Trainer Jan Rüeger, um den Abstiegskampf der letzten Spielzeit in dieser Meisterschaftssaison nicht erneut durchlaufen zu müssen. Das Spiel findet nächsten Samstag in Romanshorn um 17 Uhr statt.

Wattwil Bunt ist auf der Jagd nach Punkten. Bild: Beat Lanzendorfer

Am selben Spieltag tritt der FC Kirchberg auswärts gegen den FC Zuzwil an. Die Kirchberger mischen in der Gruppe 4 der 3. Liga zurzeit ganz vorne mit. Mit zehn Punkten liegt die Mannschaft auf dem dritten Tabellenplatz. Um die Position unter den besten drei Mannschaften zu festigen, ist ein Sieg gegen das sechstplatzierte Zuzwil Pflicht.

Beim FC Kirchberg läuft es gerade rund. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit dem Aufeinandertreffen vom FC Neckertal-Degersheim und dem FC Bütschwil kommt es diese Woche zu einem Toggenburger Derby. Das Heimteam Neckertal-Degersheim steht nach zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden im Mittelfeld der Drittliga. Nach einer zuletzt eher enttäuschenden Leistung bei der 2:3-Niederlage gegen Aadorf hat es sich die Mannschaft zum Ziel gesetzt, gegen Leader Bütschwil eine bessere Effizienz an den Tag zu legen.

Bei Bütschwil könnte es währenddessen fast nicht besser laufen. In die sechste Meisterschaftsrunde startet die Mannschaft noch immer ungeschlagen. Der Tabellenführer bewies auch in den letzten Partien seine Torgefährlichkeit und liess Chancen nur selten ungenutzt.

Das Derby wird nächsten Samstag um 18 Uhr in Necker angepfiffen. Es wird sich zeigen, ob der Underdog Neckertal-Degersheim den Bütschwilern auf ihrem Spitzensprint ein Bein stellen kann.

Topleistungen hat auch der Viertligist Ebnat-Kappel vorzuweisen. Seit Beginn der Saison ist die Mannschaft ungeschlagen und hat sich schon jetzt einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf das zweitplatzierte Wil erarbeitet. Der Gegner der anstehenden Runde heisst Zuzwil 2, welcher sich momentan auf dem siebten Platz befindet.

Die Mannschaft von Trainer Andi Büsser scheint sich in dieser Spielzeit wahrlich zum Aufstiegskandidaten zu mausern. In bereits drei Partien blieb das Tor von Schlussmann Mario Rohner von gegnerischen Treffern verschont.

Auch den Ebnat-Kappeler Damen steht eine wichtige Partie bevor. Am Samstag spielt das Team der 2. Damenliga gegen die Frauen aus Ems. Die Ebnat-Kappelerinnen, welche aktuell auf dem siebten Rang stehen, hoffen, in diesem Spiel den dritten Saisonsieg zu erkämpfen. Die drei kostbaren Punkte könnten den ansonsten drohenden Abrutsch ins hintere Tabellendrittel verhindern.