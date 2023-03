Fussball Toggenburger Schoggi-Firma spendet wegen Yann Sommers Goalie-Patzer 700 Kilogramm Schokolade an die Münchner Tafel Der Torwart des FC Bayern München hat einem Mitspieler einen ganzen Lastwagen voller Schokolade versprochen, weil dieser ein Gegentor verhindern konnte. Dies nahm Kägi aus Lichtensteig zum Anlass, einen ganzen Transporter nach München zu schicken. Die Kägifrets landeten aber nicht am geplanten Ort.

Das sogenannte «Kägi-Mobil» parkiert vor dem FC Bayern München Hauptquartier in München. Bild: PD

Als am Donnerstag, 9. März, ein Laster voller Schweizer Schokolade bei der Münchner Tafel vorfuhr, staunten die Mitarbeitenden nicht schlecht. Diese grosszügige Spende haben sie dem FC-Bayern-München-Goalie Yann Sommer zu verdanken. Dieser hatte nach dem Viertelfinale in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Vortag Verteidiger Matthijs De Ligt einen Lastwagen voller Schokolade versprochen, nachdem er einen Fehler Sommers ausbügelte. Die Toggenburger Schokoladenfirma Kägi nahm sich dieses Auftrags ungefragt an – und wurde prompt verwiesen.

Der Schweizer Torhüter Yann Sommer (links) und der niederländische Verteidiger Matthijs de Ligt spielen beide seit wenigen Monaten beim FC Bayern München. Bilder: Daniela Frutiger / Freshfocus (links) und Anna Szilagyi / EPA

Aber von vorne. Miu Nguyen, die Pressesprecherin der Firma Kägi, sagt: «Wir haben das Interview mit Yann Sommer auf Social Media gesehen. Da entstand der spontane Gedanke im Team, diesen Auftrag zu übernehmen – innerhalb von wenigen Minuten war das Kägi-Mobil gepackt und wir waren auf dem Weg nach München.» Sie nahmen vier Paletten, 700 Kilogramm, an klassischen Kägifret und Pralinen mit, mit dem Plan, diese dem FC Bayern zu übergeben.

Aber zehn Minuten vor der Ankunft, nach einer dreieinhalbstündigen Reise, machte ihnen der Fussballklub einen Strich durch die Rechnung. Der Sprecher gab bekannt, dass die Schokolade nicht übergeben werden kann. Der Grund: Die Fussballspieler waren gar nicht mehr vor Ort. «Wir haben uns gedacht: Jetzt drehen wir nicht wieder um!», so Nguyen. Also haben sie sich in Absprache mit dem FC-Bayern München und Yann Sommer entschieden, die Schokolade an die gemeinnützige Organisation «Münchner Tafel» zu spenden.

Diese wusste bis zur Ankunft nichts von ihrem Glück. Trotzdem freuten sich die Mitarbeitenden riesig: «Die Schokolade können wir gut gebrauchen. Sie wird diese Woche in unsere reguläre Verteilung einfliessen und wir schauen, dass alle unsere 28 Ausgabestellen etwas davon abbekommen», sagte der Geschäftsführer gegenüber dem «Münchner Merkur».