Fussball: Toggenburger Frauen können Geschichte schreiben Am Wochenende bietet sich sowohl Ebnat-Kappel als auch der Gemeinschaft Bütschwil-Neckertal die Chance, mit einem Sieg gegen einen Unterklassigen in den Final des Ostschweizer Cupfinals vorzustossen. Beat Lanzendorfer

Die Frauen der Gemeinschaft Bütschwil-Neckertal, die 2015 den Cupsieg erstmals ins Toggenburg holten. Der Trainer der damaligen Mannschaft hiess Martin Raschle. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die Chancen stehen gut, dass das Toggenburg wie in den Jahren 2015 und 2016 bei den Frauen den Ostschweizer Cupsieger stellt. Eine Woche vor dem offiziellen Start zur Rückrunde der Spielzeit 2018/19 ermitteln die Frauen in den Cuphalbfinals die beiden Endspielteilnehmer.

Das erfreuliche daran: In den Paarungen FC Romanshorn (3.) – FC Ebnat-Kappel (2.) und FC Uzwil (3.) – FC Bütschwil-Neckertal (2.) bietet sich den beiden Toggenburger Frauenteams die Möglichkeit, sich für den Cupfinaltag am Sonntag, 19. Mai, in Frauenfeld zu qualifizieren.

Bütschwil-Neckertal hat dritten Cupsieg im Visier

Die Frauen der Gemeinschaft Bütschwil-Neckertal sorgten im Cup schon in der Vergangenheit für Aufsehen. Bereits zweimal durften sie den Pokal in die Höhe stemmen.

2015 schlugen sie im Endspiel Eschenbach im Elfmeterschiessen mit 6:5. Im Jahr darauf benötigten die Toggenburger Frauen erneut ein Elfmeterschiessen, um sich mit 4:2 gegen Wittenbach hinwegzusetzen.

Nun bietet sich dem Zweitligisten die Chance, sich mit zwei Siegen zum Rekordsieger zu küren. Nebst Bütschwil-Neckertal taucht auch Appenzell als zweifacher Gewinner (2017 und 2018) auf. Die Premiere des Ostschweizer Cupfinals gewann 2014 Eschenbach.

Klarer Favorit gegen Uzwil

Vorerst muss sich Bütschwil-Neckertal aber auf den Halbfinal konzentrieren. Der Vierte der 2. Liga wird am Samstag um 19.15 Uhr auf der Henauer Rüti von Uzwil herausgefordert. Der Gastgeber spielt aktuell in der 3. Liga und hat mit zwei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Au-Berneck intakte Aufstiegschancen. Die Bütschwilerinnen tun gut daran, den Unterklassigen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Ähnlich präsentiert sich die Ausgangslage für Ebnat-Kappel. Auch die Obertoggenburgerinnen müssen reisen und auch sie treffen mit Romanshorn auf einen Drittligisten. Die Mannschaft belegt in der 3. Liga hinter Au-Berneck und Uzwil Platz 3. Auch für sie gilt: Das Thema Aufstieg ist mit vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter noch nicht vom Tisch.

Für Ebnat-Kappel käme die mögliche Finalteilnahme einer Premiere gleich. Bisher hat die Mannschaft im Cup keine Stricke zerrissen. Als Bestergebnis gilt der Halbfinal 2017, in dem «frau» allerdings gegen den späteren Cupsieger Appenzell mit 2:5 chancenlos blieb.

Der Cup ist sowohl für die Bütschwilerinnen als auch für die Ebnaterinnen eine gute Gelegenheit, sich für die bisher durchzogenen Leistungen in der Meistrerschaft zu rehabilitieren. Dort belegt Bütschwil-Neckertal mit sieben Punkten Rückstand auf Leader Wil nur den vierten Platz. Das Thema Rückkehr in die 1. Liga dürfte vorerst passé sein. Die Obertoggenburgerinnen ihrerseits benötigen noch einige Punkte, um nicht mit dem Abstieg in Berührung zu kommen.

Die Aktiven bestreiten die Cup-Viertelfinals

Die Männer sind noch einen Schritt weiter vom Cupfinal entfernt, der wie jener der Frauen am 19. Mai zur Austragung kommt. Sie bestreiten am Wochenende die Viertelfinals. Aus der Region ist lediglich noch Flawil (3.) vertreten, das den Zweitligisten St. Margrethen zu Gast hat.

Neu am Cup in diesem Jahr ist, dass sich beide Finalisten nicht mehr automatisch für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups qualifizieren. Dieses Privileg kann nur noch der Ostschweizer Cupsieger für sich in Anspruch nehmen.

Den zweiten freien Platz in der Hauptrunde ermitteln die beiden Gruppensieger der 2.Liga. Zum einen möchte der Ostschweizer Fussballverband dadurch den Cupfinal aufwerten, zum anderen wird erstmals ein Ostschweizer Meister im regionalen Fussball ermittelt.

Drei Testspiele mit Toggenburger Beteiligung

Testspiele finden gemäss Wettspielprogramm deren drei mit Toggenburger Beteiligung statt. Wattwil Bunt reist dabei nach Weesen und fordert den letzten verbliebenen Konkurrenten von Rorschach-Goldach im Kampf um den 2.-Liga-Aufstieg heraus. Während Viertligist Kirchberg die Leistungsfähigkeit der Adliswiler A-Junioren auf den Prüfstand stellt, testet Bütschwil (3.), frisch zurück aus dem Trainingslager, seine Form in Appenzell.