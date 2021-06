Fussball Neckertal-Degersheim verliert bei Wiederaufnahme der 3.-Liga-Meisterschaft gegen Aadorf mit 1:3 Trotz Führung von Micha Felix müssen sich die Neckertaler gegen Aadorf geschlagen geben. Die Thurgauer schaffen die Wende mit drei Toren in der zweiten Halbzeit.

Der eingewechselte Jeremias Dölger (links), im Zweikampf mit Fabio Pondini, erzielte die Aadorfer Führung. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Temperatur bei der Anzeigetafel beim Sportplatz im Necker zeigte 30 Grad an. Fast zu heiss, um Fussball zu spielen. Trotzdem entwickelte sich am Sonntagnachmittag ein gutes 3.-Liga-Spiel zwischen Neckertal-Degersheim und Aadorf bei der Wiederaufnahme der Meisterschaft. Am Ende gewannen die Gäste mit 3:1, was durchaus dem Gesehenen entsprach.

Zu Beginn sah es über weite Strecken aber nicht nach einer Niederlage für das Heimteam aus. Das lag an Micha Felix, der die Einheimischen nach 17 Minuten in Front schoss.

Drei Gegentore nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel war es dann mit der Herrlichkeit des Heimteams vorbei. Aadorf übernahm immer mehr das Spieldiktat und schaffte sich dadurch ein Chancenplus.

Es benötigte allerdings einen Fehler des ansonsten zuverlässigen Ebneter im Tor der Neckertaler, um den Thurgauern den Ausgleich zu ermöglichen. Beim Freistoss von Kitolo sah er nicht gut aus. Der gleiche Akteur war auch für den Schlussstand besorgt. Er konnte alleine auf Ebneter losziehen und liess ihm beim 3:1 keine Abwehrchance. Dazwischen hatte der eingewechselte Dölger die Gäste in Führung geschossen.

Für Neckertal-Degersheim hat die Niederlage keine gravierenden Auswirkungen, allerdings sind sie in der Tabelle vom sonntäglichen Gegner überholt worden.