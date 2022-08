Fussball Kooperationen im Frauenfussball: Kirchberg feiert und stellt sich für die Zukunft auf Zum 40-Jahr-Jubiläum der Frauenabteilung des FC Kirchberg wurden die Teams des FC St.Gallen und von Rapperswil-Jona zu einem Freundschaftsspiel geladen. Das Resultat: 7:1 für die St.Gallerinnen.

Die Grün-Weissen liessen den Gegnerinnen aus der Rosenstadt kaum eine Chance. Das Resultat des Freundschaftsduells: 7:1. Bild: Christoph Heer

Eine Soccer-Sommerbar, Drinks, Grilladen, DJ-Musik und mehr: Am Samstag feierten ehemalige und aktuelle Spielerinnen, Trainer, Freunde und Fans das 40-jährige Bestehen der Frauenabteilung des FC Kirchberg. Einige hundert Gäste zählte wohl das Publikum und die meisten freuten sich natürlich auch auf den fussballerischen Leckerbissen, FC St.Gallen gegen Rapperswil-Jona, beides Teilnehmerinnen der Womens Super League. Doch wer sich auf ein spannendes Kantonalderby gefreut hatte, sah sich schnell eines Besseren belehrt. Zu gut waren die Frauen in Grün-Weiss. Schon zur Halbzeitpause hiess das Skore 3:0 für St.Gallen, das Endresultat von 7: 1 widerspiegelt danach genau das Gezeigte auf dem Feld.

Intensivere Zusammenarbeit mit Bütschwil

«Dem FC Kirchberg geht es gut», erklärt dessen Präsident Dieter Gähwiler. «Unsere erste Mannschaft ist in die dritte Liga aufgestiegen, die zweite Mannschaft belegte in der vergangenen Saison, in der fünften Liga, einen Topplatz und das Frauenteam klassierte sich im Mittelfeld ihrer dritten Liga.» Vorausschauend erklärt Gähwiler, dass kommend die Zusammenarbeit, insbesondere im Frauenbereich, mit Bütschwil noch mehr intensiviert wird. «Als FF Toggenburg starten wir in die neue Saison und werden mit ziemlicher Sicherheit von der Zusammenarbeit mit dem FC Bütschwil profitieren. So wird ermöglicht, dass Spielerinnen ausgetauscht werden können und man stets genügend Aktive hat.»

Juniorinnen spannen mit Ebnat-Kappel zusammen

Die Juniorinnen werden mit dem FC Ebnat-Kappel zusammenspannen und so ebenfalls Ressourcen bündeln. Für den Präsident des FC Kirchberg steht dabei nicht nur das Sportliche im Vordergrund. «Als Dorfklub engagieren wir uns auch für das Dorf. So freut es uns natürlich auch immer wieder, wenn viele Zuschauer die Frauenspiele vor Ort verfolgen, denn der Frauenfussball hat sich enorm verbessert.»