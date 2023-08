FUSSBALL Im freien Fall: Der FC Bazenheid bezieht im Bergholz eine Packung und rutscht ans Tabellenende Dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel dieser Saison für die Bazenheider. Gegen die zweite Mannschaft des FC Wil setzt es eine 0:4-Klatsche ab. Das Verdikt hätte auch höher ausfallen können.

Zu selten kamen die Bazenheider zu Vorstössen wie diesem durch Philipp Roth. Bild: Simon Dudle

Der veritable Fehlstart des FC Bazenheid ist perfekt. Schon wieder. Nachdem die Untertoggenburger vor Jahresfrist in der 2. Liga interregional nach fünf Partien mit nur einem Punkt dagestanden waren, sieht es nun nicht besser aus. In den ersten drei Pflichtspielen resultierte gar nichts Zählbares. Waren die ersten beiden Partien gegen Chur und Dardania St.Gallen jeweils knapp mit einem Treffer Unterschied verloren gegangen, so setzte es nun im Bergholz gegen die zweite Mannschaft des FC Wil eine regelrechte Ohrfeige ab.

Ein 0:4 musste verarbeitet werden - auch von Co-Trainer Philipp Muntwiler, der in anderer Rolle Captain des Fanionteams der Wiler ist. Bazenheids Haupttrainer, Daniel Bernhardsgrütter, war nach dem Spiel bedient. Er sagte: «Bei einen 0:4 müssen wir nicht nach Ausreden suchen. Es fehlte an allem. Wir gewannen fast keine Zweikämpfe.» Der Übungsleiter musste also Grundlegendes bemängeln. «Man kann ein Spiel immer verlieren. Aber nicht, weil der Gegner die bessere Einstellung hat», sagte Bernhardsgrütter.

Noch kein Tor erzielt

Das Bazenheider Unheil nahm schon früh seien Lauf. Nach rund einer halben Stunde lagen die Toggenburger bereits mit zwei Treffern in Rückstand und erholten sich von diesem Schock nicht mehr. Die jungen Wiler schraubten das Skore in der zweiten Halbzeit auf 4:0 in die Höhe. Wären sie effizienter aufgetreten, hätte der samstägliche Vorabend zu einer regelrechten Bazenheider Abfuhr werden können.

Bei den Wilern trug sich Metin Bahtiyari doppelt in die Torschützenliste ein. Der Teufener, der eigentlich für die erste Mannschaft verpflichtet worden war, steht nach zwei Partien bei vier Treffern für die Wiler U20.

Beim FC Bazenheid ist bereits in dieser frühen Phase der Saison guter Rat teuer: Im Cup ist man draussen, in der Meisterschaft nach zwei Partien ohne Punktgewinn und Torerfolg unten drin. «Wir müssen das analysieren und werden einen Weg finden, um da wieder rauszukommen. Wichtig ist, dass alle zusammenstehen und sich der Situation bewusst sind. Ich bin nach wie vor überzeugt von der Mannschaft», sagte Bernhardsgrütter.

Junge Wiler mit perfektem Start

Eine um 180 Grad gedrehte Gefühlslage herrscht nach den ersten beiden Spieltagen bei der ältesten Wiler Nachwuchsmannschaft. Nachdem die Äbtestädter in der Saisonvorbereitung ihren Titel am Bazenheider Cup verteidigt hatten, ist auch der Saisonstart perfekt geglückt: Zwei Spiele, zwei Siege, 8:1-Tore. Und das, obwohl es in der Mannschaft von Trainer Fabinho auch diesen Sommer einen grossen personellen Umbruch gegeben hat.