FUSSBALL «Ich weiss, wo die Region liegt»: Dieser ambitionierte Toggenburger war noch nie im Toggenburg Da ist wohl manch ein Sportinteressierter aus der Region aufgeschossen: Ein 18-jähriger Toggenburger hat einen Profivertrag beim FC Luzern unterschrieben. Nando Toggenburger, um genau zu sein. Was der Urner mit dem Thur- und Neckertal zu tun hat.

Nando Toggenburger trägt neuerdings das Leibchen der ersten Mannschaft des FC Luzern. Bild: PD

Wenn man die Begriffe Sport und Toggenburg in Verbindung bringt, denkt man ans Skifahren oder Skispringen im Winter und ans Schwingen und Wandern im Sommer. König Fussball ist eher ein Untertan. Der beste Klub, der FC Bazenheid, spielt gerade einmal in der fünfthöchsten Liga des Landes.

Und trotzdem ist man im Thurtal stolz auf seine Ballkünstler. Im Juni hat der gebürtige Wattwiler Leonidas Stergiou im Rahmen der Nations League in der Schweizer A-Nationalmannschaft débutiert. Ein paar Jahre früher spielte mit Moreno Costanzo ein Kirchberger siebenmal in der Nati – und erzielte einen Treffer.

Zwei Tore in zwei Nati-Spielen

Und womöglich ist schon ein nächster Toggenburger auf dem Sprung in die A-Nationalmannschaft. Zwar keiner, der irgendwo zwischen Bazenheid und Wildhaus wohnen würde oder aufgewachsen wäre. Aber immerhin einer, der auf den Namen Toggenburger hört. Nando Toggenburger heisst er. Im März dieses Jahres feierte er seinen 18. Geburtstag, vor zwei Wochen unterschrieb er den ersten Profivertrag seiner Karriere mit einer Laufdauer von drei Jahren. Und das beim FC Luzern.

In Testspielen durfte Nando Toggenburger (rechts) schon im Luzerner Fanionteam mittun. So auch am 14. Juli gegen Emmenbrücke. Bild: Martin Meienberger, Freshfocus

Nando Toggenburger gilt in der Innerschweiz als grosses Talent. Noch vor Jahresfrist stand er mit der U17 der Luzerner auf dem Feld. Die Zahlen dazu: In 54 Spielen auf den Stufen U17 und aufwärts erzielte er satte 36 Tore. Und auch das Début in der Schweizer Nationalmannschaft durfte er im April feiern. In zwei Spielen mit der U19-Nati erzielte er auch gleich zwei Treffer.

Keine Wurzeln im Toggenburg

Den Namen Nando Toggenburger gilt es sich also auch in der Ostschweiz zu merken. Doch hat der talentierte Jungspund einen Bezug zum namensgebenden Tal? Er sagt:

«Ehrlich gesagt, weiss ich das nicht mal so genau. Da habe ich mich bisher nicht darüber informiert. Aber ich glaube nicht, dass der Name einen Zusammenhang mit der Region hat.»

Und wie gut kennt der 18-Jährige das Toggenburg? «Ich weiss, wo die Region ist. Damit hat es sich aber auch schon. Ich war noch nie im Toggenburg zu Gast», sagt Toggenburger.

Warten auf das Profidébut

Der Innerschweizer Toggenburger hat momentan wohl alles andere im Kopf als geografische Exkurse. So geht es darum, Tritt in der ersten Mannschaft des FC Luzern zu fassen. Als diese am vergangenen Samstag im Letzigrund dem Schweizer Meister FC Zürich ein 0:0 abtrotzte, stand Toggenburger nicht auf dem Feld und sass auch nicht auf der Bank. Für das Profidébut braucht es also noch etwas Geduld. Die Frage aber ist erlaubt: Wann erzielt er das erste Tor in der Super League? Nando Toggenburger sagt: «Ich habe für den FC Luzern ja schon viele Tore geschossen. Wann dies zum ersten Mal in der Super League sein wird, werden wir sehen.»

Zurückhaltung übt der gebürtige Altdorfer auch, wenn er auf seine mittelfristigen Ziele angesprochen wird. Toggenburger sagt: «In erster Linie will ich mich in jedem Training verbessern und dem Trainer zeigen. So wird sich sicher die Chance ergeben, dass ich zu meinem ersten Einsatz in der ersten Mannschaft des FC Luzern komme.»