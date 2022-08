FUSSBALL Final des Bazenheider Cup abgebrochen: Der FC Uzwil und die U20 des FC Wil teilen sich den Turniersieg Das Endspiel des grössten Ostschweizer Vor-Saisonturniers dauert am Freitagabend nur rund 20 Minuten. Dann sorgt in Gewitter für einen frühen Spielabbruch. Obwohl der FC Uzwil zu jenem Zeitpunkt mit 1:0 führt, einigt man sich auf einen geteilten Turniersieg.

Der Bazenheider Cup 2022 konnte nicht zu Ende gespielt werden. Bild: Alec Nedic

Das hat es noch nie gegeben am Bazenheider Cup: Das Finalspiel konnte nicht fertig gespielt werden. Nach nur 20 Minuten wurde es abgebrochen. Ein Gewitter war aufgezogen. Es blitzte, donnerte, stürmte. Auf dem Ifang war die Sicherheit für die Spieler und Zuschauer nicht mehr gewährleistet.

Der Final zwischen dem FC Uzwil aus der 1. Liga und der U20-Auswahl des FC Wil aus der 2. Liga interregional wird als der kürzeste in der Geschichte des Turniers eingehen. Die Frage war nun: Gibt es für das Jahr 2022 keinen Sieger? Die Antwort: Es gibt deren zwei. Nämlich der FC Uzwil, der den Bazenheider Cup somit zum sechsten Mal gewann, und der FC Wil U20, der sich zum vierten Mal in die Siegerliste eintragen durfte. Auf diese Form der Wertung verständigte man sich, obwohl zum Zeitpunkt des Abbruchs die Uzwiler mit 1:0 führten. Neuzugang Waile Barkate hatte bereits in der 3. Minute ein Zuspiel von Yanis Uetz verwertet.

Auch Spiel um Platz 5 abgebrochen

Die Partie um Platz fünf war ebenfalls noch im Gang, als das Gewitter den Schiedsrichter zum Abbruch zwang. Zwischen Bronschhofen und Flawil, zwei Vertreter der 2. Liga regional, waren 75 Minuten gespielt. Da Bronschhofen schon deutlich mit 4:1 führte, sprach man dem Wiler Vorstadtklub Platz 5 zu.

Als einziger Match des Abends konnte das Spiel um Platz 3 regulär beendet werde. Dies lag daran, dass jene Partie als erste begann und noch vor dem Gewitter zu Ende war. Der organisierende FC Bazenheid aus der 2. Liga interregional kam gegen den FC Henau, Vertreter der 2. Liga regional, zu einem 3:1-Sieg und sicherte sich Platz 3.

