Fussball Eine bewegende Zeit für den FC Wattwil Bunt – Vorstand zieht grundsätzlich eine positive Bilanz zum Vereinsjahr 2021 An der Hauptversammlung musste der Vorstand des FC Wattwil Bunt zwar leicht rote Zahlen für die Rechnung des vergangenen Jahres vermelden. Der Verein blickt aber dennoch positiv in die Zukunft.

Mit der Sportanlage Rietwis verfügt der FC Wattwil Bunt über eine hervorragende Infrastruktur. Bild: Beat Lanzendorfer

Am Montagabend lud der FC Wattwil Bunt zur 15. ordentlichen Hauptversammlung im Restaurant Markthalle. Präsident François Schönenberger konnte vor den Mitgliedern und Vertretern der Behörden der Gemeinden Wattwil und Lichtensteig auf ein aufregendes erstes Amtsjahr zurückblicken.

Sportlich hat sich der FC Wattwil Bunt den Verbleib in der 2. Liga erfolgreich gesichert. Mit dem Rückzug der zweiten Mannschaft in der 4. Liga wurde der Verein in der Winterpause um ein aktives Team verkleinert.

Viel bewegender sind aber die Veränderungen rund um das Spielfeld. Ende September wird in der Gemeinde Wattwil die Sportanlage Rietstein eröffnet. Der FC Wattwil Bunt darf sich über eine grosse Aufwertung der Trainingsinfrastruktur freuen. Bereits eröffnet ist das neue Klubhaus auf der Grüenau. Es ist seit einigen Monaten Begegnungspunkt und Besuchermagnet an Spieltagen auf dem Wattwiler Fussballplatz.

Ein gesunder Verein geht positiv in die Zukunft

Der Bau des neuen Klubhauses war für den Verein eine Herausforderung. Vor allem in der derzeitigen globalen Situation mit stetig steigenden Preisen waren die Verantwortlichen beim FCWB gefordert.

Dank einer aktiven Sponsorensuche traf man ziemlich genau das vorgearbeitete Budget, die infrastrukturelle Aufwertung hinterliess dennoch ihre Spuren in der Jahresrechnung. Per 30. Juni 2022 resultierte ein Verlust von 25’290.15 Franken.

Trotz roter Zahlen steht der FC Wattwil Bunt auf gesunden Beinen und blickt positiv voraus. Für die Periode 2022/23 konnte ein Jahresgewinn von 19’750 Franken budgetiert werden.

Während rund um den Verein viel geschieht, herrscht im Vorstand des FC Wattwil Bunt Kontinuität. Präsident François Schönenberger und acht bisherige Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Der zurückgetretene Materialchef Sandro Güttinger wurde durch den bereits in seiner Rolle eingearbeiteten Marc Bisig ersetzt. Um für künftige Herausforderungen gerüstet zu sein, sollen zusätzliche klare Ansprechpartner in unterschiedlichen Bereichen bestimmt werden. In einem ersten Schritt wurde der Vorstand durch Volkan Altinkepce erweitert, er vertritt die Eltern im Gremium.

Der wichtigste Baustein für eine erfolgreiche Zukunft wurde aber nicht erst am Montagabend gelegt. Der FC Wattwil Bunt erfreut sich zuletzt über einen grossen Andrang auf den Juniorenstufen.