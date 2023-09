FUSSBALL Dritter Sieg in Folge: Bazenheid gewinnt zuhause gegen Uster dank abgeklärter Leistung und grüsst von Platz 4 Nach einem missratenen Saisonstart mit drei Pflichtspiel-Niederlagen en suite reiht der FC Bazenheid nun drei Siege aneinander. Zuhause wird der FC Uster mit 2:0 besiegt - dank dem derzeitigen Serientorschützen Edmir Zulic.

Für die Abwehr von Uster gab es selten Entlastung. Bild: Gianluca Lombardi

Es läuft beim FC Bazenheid. Weit weg ist plötzlich der Start in die Saison, als man dreimal in Folge verloren hatte und manche Alarmglocken bereits schrillten. Ganz ein anderes Bild am Samstag. Die Bazenheider, von zwei deutlichen Siegen an den beiden vorangehenden Wochenenden merklich beflügelt, kamen zum zweiten Heimerfolg in Folge.

Das Führungstor der Gastgeber wäre bereits früh fällig gewesen. Doch die Hausherren mussten sich gedulden. Als sich Edmir Zulic nach gut einer halben Stunde ein Herz fasste, aus rund 18 Metern abzog und unhaltbar in die hohe Torecke traf, war die Erleichterung auf dem Ifang gross.

Zulic: Sechs Tore in drei Spielen

Von den Gästen kam wenig, obwohl Bazenheids Trainer Daniel Bernhardsgrütter vor dem Gegner gewarnt hatte: «Wir wussten, Uster ist eine spielstarke Mannschaft.» Die Bazenheider agierten aber völlig unbeirrt. Bis der entscheidende Treffer fiel, musste man sich aber erneut in Geduld üben. Erst zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit machte Zulic den Sack zu, als er seinen zweiten persönlichen Treffer an diesem Abend markierte. Weil sich die Gäste aus Uster in der gesamten Spielzeit nur zwei nennenswerte Torchancen erspielten, wäre alles andere als ein Heimsieg das falsche Resultat gewesen.

Bemerkenswert ist die derzeitige Treffsicherheit von Edmir Zulic. Er hat in den vergangenen drei Partien sechs Mal eingenetzt und damit einen grossen Anteil am Bazenheider Steigflug.

«Diszipliniert den Matchplan umgesetzt»

So durften die Toggenburger über den Sprung auf Platz vier jubeln. Bernhardsgrütter sagte: «Es war eine solidarische Teamleistung. Wir haben diszipliniert den Matchplan umgesetzt.» Er sagte aber auch, dass man das Spiel deutlich früher hätte entscheiden müssen. Trotzdem: «Wir haben es über 97 Minuten durchgezogen und die Punkte im Sack.»