Fussball Die Uzwiler Frauen sind im Hoch: Sie bezwingen die Frauen aus Ebnat-Kappel in der Meisterschaft mit 3:0 Nach der Niederlage auf der Henauer Rüti verbleiben die Ebnater Frauen auf dem letzten Platz. Uzwil hingegen hat sich nach dem dritten Saisonsieg auf Rang 6 vorgearbeitet.

Fabienne Gämperle (rechts) schoss die Uzwilerinnen mit ihrem Freistosstor in Führung. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem die Uzwiler Frauen am letzten Sonntag mit dem 1:0-Sieg gegen Bütschwil den Finaleinzug im Ostschweizer Cup schafften, zeigen sie sich auch in der Meisterschaft hellwach. Im ersten Spiel nach dem Re-Start bezwingen sie Ebnat-Kappel mit 3:0.

Die Obertoggenburgerinnen hingegen müssen sich weiterhin in Geduld üben, bis der zweite Saisonsieg Tatsache ist. Einer müsste es schon noch sein, wenn die Mannschaft am Ende des Monats den Absturz in die 3. Liga verhindern möchte.

Das Spiel lange offengehalten

Dabei sah das, was die Frauen des Gästetams am Mittwochabend in der Anfangsphase auf der Henauer Rüti ablieferten, gar nicht so schlecht aus. Trotzdem standen sie nach dem Abpfiff mit leeren Händen da.

Vitor Domgjoni, Trainer Frauen FC Ebnat-Kappel. Bild: Beat Lanzendorfer

Vitor Domgjoni, der die Mannschaft im April übernommen hat und sich bereit erklärte, das Team für drei Spiele zu betreuen, zeigte sich danach gefasst:

«Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen. Wir waren über einen längeren Zeitraum ebenbürtig.»

Das erste Gegentor war vermeidbar

Das Unheil aus Sicht der Obertoggenburgerinnen begann in der 24. Minute, als Uzwil auf der rechten Seite einen Freistoss zugesprochen erhielt. Der zur Mitte geschlagene Ball von Fabienne Gämperle wurde lang und länger und landete zum Entsetzen der Ebnater Spielerinnen zum 1:0 in der hinteren Torecke. Niemand fühlte sich dafür zuständig, das Leder aus der Gefahrenzone zu dreschen.

Die Gästespielerinnen verdauten den Schock aber schnell und gestalteten das Spiel weiterhin offen. Gefährliche Szenen im gegnerischen Strafraum waren allerdings Mangelware.

Zwei Gegentore in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie weiterhin ausgeglichen. Es war Larissa Baumann, die nach gut einer Stunde durch eine vergebene Chance die Vorentscheidung verpasste. Als Ebnat-Kappel in der Schlussphase die Offensive verstärkte und dafür hinten anfällig wurde, schlug Uzwil noch zweimal eiskalt zu.

Zuerst Larissa Zehnder, die einen Konter eiskalt zum 2:0 abschloss, zwei Minuten später war die Reihe an Lina Widmer. Die grösste Ebnater Chance vergab Martina Horvat in der Nachspielzeit. Ihr Abschlussversuch konnte von einer Verteidigerin im letzten Moment von der Linie spediert werden.