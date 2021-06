Fussball Die Bütschwiler Frauen verlieren innert Wochenfrist zum zweiten Mal gegen Uzwil – zuerst im Cup mit 0:1, am Sonntag in der Meisterschaft mit 1:3 Die Frauen aus Bütschwil können auch im zweiten Spiel dieses Jahres nicht jubeln. Bis Ende Juni bleibt noch eine Gelegenheit, um einen Sieg einzufahren.

Manuela Fust-Beerli (vorne) lief zum letzten Mal im Bütschwiler Tenue auf. Bild: Beat Lanzendorfer

So richtig in Fahrt kommen die Bütschwiler Frauen in diesem Jahr noch nicht. Mussten sie sich vor acht Tagen im Cup gegen Uzwil mit 0:1 geschlagen geben, setzte es am Sonntag in der Meisterschaft gegen den gleichen Gegner ein 1:3 ab.

Die Bütschwiler Frauen zeigten sich zwar bemüht, waren aber in der Offensive zu harmlos, um das Heimteam vor ernsthafte Probleme zu stellen.

Der letzte Auftritt von Manuela Fust-Beerli

Wie man es besser macht, zeigte Andrea Nägele. Sie brachte Uzwil praktisch mit dem Pausenpfiff in Führung. Für die Bütschwilerinnen natürlich ein unglücklicher Zeitpunkt. Dieser Schock schien ihnen nach Wiederbeginn in den Gliedern zu stecken. Kaum hatte der Unparteiische das Spiel nach dem Wechsel wieder freigegeben, lag Uzwil dank einem Treffer von Clarissa Jung mit 2:0 vorne.

Von diesem Genickschlag konnten sich die Gäste nicht mehr erholen. Daran änderte auch die Einwechslung von Manuela Fust-Beerli nichts. Die einstige Super-League-Spielerin war Anfang 2020 Mutter geworden und kehrte in diesem Jahr nochmals auf den Fussballplatz zurück.

Der Einsatz am Sonntag war ihre Abschiedsvorstellung. Dabei musste sie mit ansehen, wie Larissa Zehnder sogar das 3:0 schoss. Diana Brändle gelang in der Schlussphase mit dem 3:1 immerhin etwas Resultatkosmetik.