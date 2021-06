Fussball Der Kampf war vergebens: Bütschwil scheidet im Cup gegen Bischofszell aus - Ebnat-Kappel holt in Netstal immerhin einen Punkt Nachdem die Toggenburger im aktuellen Cupwettbewerb drei Drittligisten eliminierten, war der Vierte mit Bischofszell eine Nuance zu stark.

Trotz grossem Kampf war für Daniel Fäh und seine Bütschwiler im Viertelfinale des Ostschweizer Cups Endstation. Bild: Beat Lanzendorfer

Vielleicht waren es die fehlenden zwanzig Prozent, von denen Trainer Ruedi Eisenhut unter der Woche nach dem Test gegen Ebnat-Kappel sprach. Vielleicht war es aber auch der verschossene Foulelfmeter von Ziko Gajic. Bütschwil (4.) fehlte bei der 0:1-Niederlage wenig, um im Cup gegen 3.-Liga-Spitzenreiter Bischofszell die Sensation zu schaffen.

Von einem Ligaunterschied war in den neunzig Minuten wenig zu sehen. Eines zeichnete den Oberklassigen trotzdem aus. Er nutzte seine zweite Grosschance durch Ventrici zu einem Tor. Da waren bereits mehr als eine Stunde gespielt. Den Einheimischen blieb dieser Erfolg verwehrt.

Ventrici erzielt den einzigen Treffer

Vor dem Seitenwechsel war es ebenfalls Ventrici gewesen, der nach einer Flanke mit seinem Kopfball die Latte traf. Dann folgte jene Szene, die das Spiel in andere Bahnen hätte lenken können.

Gajic wurde nach 32 Minuten im Strafraum gefoult. Der Unparteiische zögerte keinen Moment und entschied auf Elfmeter. Der Gefoulte nahm selber Anlauf und sah seinen schwach getretenen Schuss von Torhüter Sutter abgewehrt.

Die Pause ist nur von kurzer Dauer

Mit dieser Cup-Niederlage endet die Saison für Bütschwil nach nur einem Spiel definitiv. Kommende Woche bestreiten die Toggenburger noch ein Testspiel, dann erhalten die Spieler eine kurze Pause.

Dazu Trainer Ruedi Eisenhut: «Spätestens Ende Juni beginnen wir mit der Vorbereitung für die kommende Saison.» Bischofszell seinerseits steht am 22. Juni im Halbfinale des Ostschweizer Cups. Der Gegner wird in den kommenden Tagen via Los ermittelt.



Ebnat-Kappel mit 0:0 in Netstal

Der Abstiegskampf in der 3. Liga (Gruppe 4) bleibt spannend. Obwohl Ebnat-Kappel auswärts in Netstal mehr vom Spiel hatte und der Gegner die Partie mit zehn Mann beendete, reichte es trotzdem nur zu einem 0:0.

Das Positive daran: Die Obertoggenburger können sich mit dem gewonnenen Punkt über dem Abstiegsstrich halten. Das Zittern geht weiter, es verbleiben zwei Partien. (bl)