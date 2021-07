Fussball Der Abschied war tränenreich – warum Gaby Hasler nicht mehr Chefin des Imbisswagens beim FC Bütschwil ist Zehn Jahre lang trug Gaby Hasler die Verantwortung des Imbisswagens beim FC Bütschwil. Am vergangenen Wochenende hat sie die Kundinnen und Kunden zum letzten Mal bedient.

Gaby Hasler wird von Vereinspräsident Adrian Stillhart in den verdienten «Ruhestand» verabschiedet. Bild: Beat Lanzendorfer

Weil sie ihrer Gesundheit etwas Sorge tragen muss, hat Gaby Hasler als Chefin des Imbisswagens des FC Bütschwil ihre Kundinnen und Kunden am vergangenen Wochenende zum letzten Mal bedient. Der Abschied nach zehn Jahren war tränenreich, er ist ihr nicht leichtgefallen.

Sie hat selber nie Fussball gespielt

Obwohl die 57-jährige Gaby Hasler selber fast nie Fussball gespielt hat – «höchstens an Grümpelturnieren», wie sie bemerkt – ist ihr die Sportanlage Breite schon vor Jahrzehnten ans Herz gewachsen und längst zur zweiten Heimat geworden.

Dabei müsste sie, um die Fussballspiele zu schauen, nicht einmal das eigene Haus verlassen. Mit Ehemann Noldi und Tochter Corinna wohnt sie in unmittelbarer Nachbarschaft. Sie sagt:

«Das wäre mir aber zu langweilig. Ich liebe den Kontakt mit den Menschen.»

Zu ihrem Amt als Chefin des Imbisswagens ist sie vor zehn Jahren eher unverhofft gekommen. «Wie eigentlich zu all meinen Tätigkeiten, die ich bisher für den FC Bütschwil erledigen durfte», sagt sie lachend.

Sie war in den neunziger Jahren während fünf Jahren Vereinskassierin und wäscht seit mittlerweile 23 Jahren für mehrere Mannschaften die Tenüs. Nicht umsonst ist sie an der Hauptversammlung des Vereins im Jahre 2018 als erste Frau zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Ehemann Noldi war acht Jahre Vereinspräsident

Ihr Engagement hat einiges mit Ehemann Noldi zu tun, der einst dem FC Bütschwil während acht Jahren als Präsident vorstand und nie aufgehört hat, den Verein zu unterstützen. «Wir haben uns kennengelernt, als er in der zweiten Mannschaft spielte. Das war damals wie heute eine verschworene Einheit.» Mittlerweile sind Haslers seit 30Jahren verheiratet.

Zurück zu den Anfängen als Chefin des Imbisswagens: Nach dem Rücktritt des damaligen Wagenchefs vor zehn Jahren hat das Ehepaar Hasler beschlossen, die Führung des Imbisswagens zu übernehmen, da beide ja sowieso an den meisten Heimspielen als Zuschauer anwesend waren. Anfangs trug Gaby Hasler zusammen mit Noldi sowie mit Tobias und Kathrin Fust-Lieberherr die Verantwortung. Nach eineinhalb Jahren hat sie den «Laden» dann allein übernommen.

Die Unterstützung war gross

Sie trage zwar die Verantwortung, die Unterstützung innerhalb des Vereins sei aber gross. «An mir liegt es, dass immer genügend Material vor Ort ist, während der Öffnungszeiten des Imbisswagens erhalte ich dann jeweils von zwei bis drei Mitgliedern Unterstützung.» Zeitlich sei der Aufwand nicht zu unterschätzen, denn Gaby Hasler stand jeweils rund 65 Tage im Jahr im Imbisswagen, wobei die Zeit zwischen April und Juni sowie zwischen August und Oktober die intensivste sei.

«Die grosse Präsenzzeit war mir nie zu viel. Der dadurch erwirtschaftete Reinerlös ist ja dem FC Bütschwil zu Gute gekommen.»

Gaby Hasler war sich auch nie zu schade «ihre» Kunden mit etwas Neuem zu verwöhnen. Die von ihr eingeführte Currywurst sei ein Hit, ebenso das Käseplättli oder in der kälteren Jahreszeit der Glühwein. Passend dazu komme im Oktober die Weisswurst mit Brezel hinzu. Und in den Sommermonaten die Drinks Hugo und Aperol Spritz.

Trotzdem seien die St.Galler Bratwurst und das obligate «Schüga» die eigentlichen Verkaufsschlager. Und hier kann die abtretende Imbisswagen-Chefin sogar Zahlen liefern, was sie in den zehn Jahren gebraucht hat. «Um einen Anhaltspunkt zu erhalten, habe ich alles fein säuberlich notiert.» So lagen im vergangenen Jahrzehnt 31'000 Bratwürste auf dem Grill und vom Bier sind mehr als 24'000 Liter über die Theke gegangen.

Eine Nachfolgerin ist gefunden

Glücklich zeigt sie sich darüber, dass mit Sandra Ziegler eine Nachfolgerin gefunden werden konnte.

«Ohne wäre es mir nicht wohl gewesen, aufzuhören.»

Was sie denn in Zukunft mit der frei gewordenen Zeit anstelle? «Ich möchte wieder vermehrt den Garten und unser Haus geniessen und endlich einmal meine Fotobücher ordnen.» Aber vielleicht kommt es dann doch anders als geplant. Es sei durchaus möglich, dass sie noch öfter in ihrer zweiten Heimat anzutreffen ist. Denn es ginge ihr wohl ähnlich wie den vielen Mitgliedern, die nach den Lockerungen nach der Coronapandemie dankbar waren, der Breite endlich wieder einen Besuch abstatten zu können.

«Deshalb freue ich mich schon jetzt, wenn die kommende Saison wieder startet.» Bei ihr dürfe es statt einem Bier aber auch ein Glas Wein sein, sagt sie beim Abschied augenzwinkernd. Und weil Tochter Corinna weiterhin bei den Frauen auf Torjagd geht, gibt es einen weiteren Grund, das Ordnen der Fotobücher nicht prioritär zu behandeln.