FUSSBALL Bütschwil muss die Segel streichen: Ebnat-Kappel, Neckertal und die Toggenburger Frauen träumen vom grossen Cupspiel In der Cup-Qualifikation ist für den 2.-Liga-Aufsteiger FC Bütschwil im Achtelfinal Endstation. Dafür sind zwei andere Toggenburger Männerteams eine Runde weiter – genau wie die Frauen des FF Toggenburg.

Während Bütschwil (in Rot) ausrutschte, kamen die gelben Neckertaler eine Runde weiter. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Eigentlich hat der FC Bütschwil einen starken Lauf. In der Meisterschaft musste er in den vergangenen gut 15 Monaten nur eine Niederlage einstecken. Dies brachte den Aufstieg in die 2. Liga, wo man aktuell auf Platz vier steht.

Doch ein grosses Cupspiel wird es auf der Breite so schnell nicht geben. Denn am Wochenende sind die Toggenburger in der Cup-Qualifikation am FC Eschenbach gescheitert. Die beiden Teams spielen im Meisterschaftsbetrieb in derselben Gruppe, dort liegt Bütschwil zwei Punkte vor Eschenbach. Am Ende des Cupspiels stand ein 0:2 auf der Anzeigetafel. Das erste Tor für den FC Eschenbach fiel kurz vor der Pause bevor die Eschenbacher nach einer guten Stunde den zweiten Treffer erzielten.

Die Chance zur Revanche bietet sich bereits diesen Donnerstag, wenn die beiden Teams in der Meisterschaft erneut aufeinandertreffen – in Eschenbach.

Ein «Stängeli» für die Toggenburger Frauen

Somit dürfen noch drei Toggenburger Teams hoffen, nächsten Sommer im nationalen Cup auf einen Klub der höchsten Spielklasse zu treffen. Einer von ihnen ist der 4.-Liga-Verein Ebnat-Kappel, der das oberklassige Flums (3. Liga) gleich mit 5:0 aus dem Bewerb warf. Bereits nach einer Viertelstunde führte Ebnat-Kappel mit 3:0. Am Ende hatten sich Joel Roth und Edonit Gashi als Doppeltorschützen ins Rampenlicht gespielt. Ein Tor ging auf das Konto von Marlon Figaro.

Auch Drittligist Neckertal-Degersheim ist eine Runde weiter – dank einem 2:1-Heimsieg gegen Rebstein, das ebenfalls in der 3. Liga spielt. Zwar gingen die Rheintaler nach knapp einer halben Stunde in Führung. Doch die Wende kam. Das entscheidende Tor erzielte Fabrice Gantenbein in Minute 89. Der Weg in den nationalen Cup ist aber für beide siegreichen Teams noch weit. Es handelte sich um Partien des Sechzehntelfinals. Nur der Finalsieger ist im nationalen Cup mit von der Partie.

Schon weiter sind die Frauen von FF Toggenburg (2. Liga). Sie liessen im Achtelfinal bei Viertligist Wittenbach nichts anbrennen und siegten glatt mit 13:0. Zehn Tore fielen in der zweiten Halbzeit.