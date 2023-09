FUSSBALL Befreiungsschlag bestätigt: Bazenheid erzielt erneut fünf Tore und ist nun in der Spur Nach dem verpatzten Saisonstart ist der FC Bazenheid in der Saison angekommen. Eine Woche nach dem 5:1-Befreiungsschlag gegen Weesen doppeln die Toggenburger nach und besiegen auswärts die zweite Mannschaft von Rapperswil-Jona verdient mit 5:2.

Die Rapperswiler boten defensiv einiges an - die weissen Bazenheider bedankten sich fünfmal. Bild: Simon Dudle

Wo steht der FC Bazenheid in dieser Saison in der 2. Liga interregional? Eine Frage, die nach den ersten vier Pflichtspielen dieser Saison und vor dem sonntäglichen Auftritt in Jona nicht schlüssig zu beantworten gewesen war. Der Saisonstart ging mit drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge in die Hose. Danach gab es aber einen 5:1-Heimsieg gegen Absteiger Weesen.

Das Spiel beim «Zwei» von Rapperswil-Jona lieferte nun die Erkenntnis, dass die Mannschaft in der Saison angekommen ist. Auf dem holprigen Nebenplatz des Stadions Grünfeld trafen die Toggenburger auf einen Gegner, der wie schon in den vergangenen Partien einiges zuliess und mit bescheidenen Mitteln agierte. Elf Gegentore hatten die Rosenstädter in den ersten drei Meisterschaftspartien kassiert und erst einen Punkt geholt. Auch in diesem Spiel offenbarte die Hintermannschaft der Rapperswiler einige Mängel, und Goalie Adrian Mulaj leistete sich gleich mehrere gröbere Patzer.

Drei Joker treffen

So erstaunte es nicht, dass die Bazenheider das bessere Team waren. Erstmals Lohn gab es nach gut einer halben Stunde. Edmir Zulic schüttelte nach einem schönen Schnittstellen-Pass seinen letzten Gegenspieler ab und traf in die linke Ecke. Trotz der knappen Pausenführung war Bazenheids Trainer Daniel Bernhardsgrütter nicht wirklich angetan vom Gezeigten im ersten Umgang. Zu wenig Ballbesitzphasen hätten sie gehabt, teilweise sei das Spiel chaotisch gewesen.

Es spielte den Gästen in die Karten, dass Giovanni Pentrelli nach der Pause eine Flanke per Kopf via Lattenunterkante im Tor unterbrachte. Doch die Entscheidung war damit noch nicht gefallen. Rapperswil-Jona kam zum Anschlusstreffer und löste nochmals eine kurze Chaos-Phase der Gäste aus. Doch dann sorgten drei Einwechselspieler mit je einem Tor für klare Verhältnisse: Dylan Obermayer, Mirco Jungblut und Marco Pfister stellten auf 5:1 für die Gäste. Der zweite Rapperswiler Treffer praktisch mit dem Schlusspfiff war nur noch Resultatkosmetik.

Abstiegszone verlassen

So sah die Bazenheider Welt am Sonntagabend deutlich rosiger aus als noch vor zwei Wochen. Nach zwei Siegen in Folge mit zehn erzielten Toren ist man nun auf dem Weg, das formulierte Saisonziel – besser sein als in der vergangenen Spielzeit – nicht schon früh aus den Augen zu verlieren.

Die Frage bleibt aber auch nach dieser Runde: Wo steht der FC Bazenheid wirklich? Eine Antwort ist weiterhin schwierig. «Es war nicht alles schlecht nach den ersten drei Spielen. Und es ist auch jetzt nicht alles gut. Wir müssen demütig bleiben und weiter an uns arbeiten», sagte Bernharsgrütter.