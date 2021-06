Bazenheid verbleibt trotz Niederlage in Widnau in der 2. Liga Interregional – Uzwil steigt in die 1. Liga Classic auf

Der FC Bazenheid schliesst am Samstag eine unbefriedigende Saison mit der 0:3-Niederlage in Widnau ab, der siebten im zwölften Spiel. Besser machte es der FC Uzwil. Nach dem 2:1-Erfolg in Bassersdorf steigt die Mannschaft in die 1. Liga Classic auf.