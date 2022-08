FUSSBALL Auch die Fairplay-Wertung entschied: Uzwil und Wil U20 im Final des diesjährigen Bazenheider Cup Am Vorrunden-Tag des grössten Ostschweizer Vor-Saisonturniers fielen die Tore wie reife Früchte. Und trotzdem genügte dem Wiler Nachwuchs ein 0:0 gegen Henau für den Finaleinzug gegen den Turnierfavoriten FC Uzwil.

Organisator Bazenheid und Favorit Uzwil trafen dieses Jahr schon in der Vorrunde aufeinander. Und nicht wie vor Jahresfrist im Final (Bild). Bild: Benjamin Manser

Die Finalpaarung des vergangenen Jahres gab es dieses Mal bereits als krönenden Abschluss des ersten Tages. Organisator FC Bazenheid aus der 2. Liga interregional traf auf den FC Uzwil, der vor seiner zweiten Spielzeit in der 1. Liga steht. Die Untertoggenburger wollten sich für die 0:2-Niederlage im Final des vergangenen Jahres revanchieren. Doch es glückte nicht. Zwar konnte Philipp Roth zweimal eine Uzwiler Führung ausgleichen. Doch Fabio Moser gelang schliesslich das Game-Winning-Goal für die Uzwiler, womit dem Titelverteidiger der neuerliche Finaleinzug glückte.

Zuvor hatten beide Teams den 2.-Liga-Aufsteiger Flawil zu Null besiegt: Während Bazenheid mit 3:0 gewann, kam Uzwil gar zu einem 8:0-Sieg. Und das bei einer Spielzeit von nur gerade 45 Minuten.

Uzwil zum Sechsten oder Wil zum Vierten?

Im Final treffen die Uzwiler am Freitagabend ab 20.30 Uhr auf die U20-Auswahl des FC Wil, welche in der 2. Liga interregional spielt. Die im Vergleich mit der Vorsaison stark veränderte Bergholz-Equipe tat sich gegen zwei unterklassige Teams aber schwer. Zuerst gab es im Wiler-Derby gegen Bronschhofen aus der 2. Liga regional einen 2:1-Sieg. Danach genügte gegen Henau - ebenfalls 2. Liga regional - ein torloses Remis zum Finaleinzug. Den Ausschlag gab schliesslich die tiefere Anzahl Verwarnungen auf Wiler Seite.

Somit stellt sich die Frage, ob der FC Uzwil das Turnier zum sechsten Mal gewinnen wird oder der Wiler Nachwuchs zum vierten Mal. Rekord-Titelhalter FC Bazenheid wird wegen der Niederlage gegen Uzwil auf den zwölften Erfolg am Heimturnier warten müssen. Im Spiel um Platz 3 geht es am Freitag ab 18.30 Uhr gegen den FC Henau. Um den fünften Platz matchen sich ab 19.30 Uhr Bronschhofen und Flawil, die am Vorrunden-Tag ohne Punktgewinn geblieben sind.

23. Bazenheider Cup, Vorrunde (Spiele à 45 Minuten):

Gruppe A:

Uzwil - Flawil 8:0. Bazenheid -Flawil 3:0. Bazenheid - Uzwil 2:3.

Rangliste: 1. Uzwil 2/6. 2. Bazenheid 2/3. 3. Flawil 2/0.

Gruppe B:

Wil U20 - Bronschhofen 2:1. Henau - Bronschhofen 2:1. Wil U20 - Henau 0:0.

Rangliste: 1. Wil U20 2/4. 2. Henau 2/4. 3. Bronschhofen 2/0.

Final-Tag am Freitag, 5. August (Spiele à 90 Minuten)

Final, 20.30 Uhr, Hauptfeld: Uzwil - Wil U20

Spiel um Platz 3, 18.30 Uhr, Hauptfeld: Bazenheid - Henau

Spiel um Platz 5, 19.30 Uhr, Nebenplatz: Bronschhofen -Flawil