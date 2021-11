Fussball 50 Jahre Schiedsrichter – 50 Jahre Funktionär: Die Bazenheider Heinz Müller und Martin Stadler haben eine bemerkenswerte Karriere hingelegt Heinz Müller ist an der Nacht des Ostschweizer Fussballs zum «Schiedsrichter des Jahres» gekürt worden. Martin Stadler durfte die Auszeichnung «Funktionär des Jahres» entgegennehmen. Beide setzen sich seit einem halben Jahrhundert für den Fussball ein.

Heinz Müller, links, erhält aus den Händen von Fernsehmoderator Lukas Studer den OFV-Award «Schiedsrichter des Jahres». Bild: Michel Canonica

Der Ostschweizer Fussballverband ehrt jährlich Menschen, Vereine oder Mannschaften für herausragende Leistungen. Zwei dieser «OFV-Awards» gehen in diesem Jahr nach Bazenheid. Heinz Müller erhielt die Auszeichnung «Schiedsrichter des Jahres», Martin Stadler gewann in der Kategorie «Funktionär des Jahres». Beide haben sich während fünfzig Jahren auf Vereins- und Verbandsebene für den Fussball eingesetzt.

Als Assistent in der höchsten Liga

«Die Award-Übergabe war ein schöner Anlass, ich begegnete Menschen, denen ich nicht täglich über den Weg laufe», sagt Heinz Müller, der sich über die Auszeichnung sehr freut. Der Bazenheider, er wird am 5. Dezember 71 Jahre alt, hat es als Unparteiischer bis in die 2. Liga geschafft.

Das entsprach in früheren Jahren der vierthöchsten Spielklasse, weil es die Promotion League und 2. Liga interregional noch nicht gab. Einem grösseren Publikum ist er auch als Assistent des Appenzellers Marino Paggiola und des Bazenheiders Hans «Hasä» Stadler bekannt. Zusammen mit ihnen leitete er Spiele auf höchster Stufe und wurde sogar für internationale Einsätze aufgeboten.

Heute leitet Heinz Müller Partien der Kategorie Ü40, übernimmt gerne auch die Funktion des Unparteiischen bei den C-Junioren und folgt Aufgeboten beim Firmenfussball. Er sagt:

Heinz Müller, Schiedsrichter des Jahres. Bild: Michel Canonica

«Ich durfte in den letzten fünf Jahrzehnten sehr viele Menschen kennen lernen. Deshalb freue ich mich immer wieder aufs Neue, wenn ich auf einen Fussballplatz komme und alte Bekannte und Freunde treffe.»

Ob er sich in seinem Alter auch mit Rücktrittgedanken befasst? «Früher musste man als Schiedsrichter mit 65 aufhören, heute besteht keine Altersbegrenzung mehr. So lange ich mag und weiterhin gebraucht werde, traue ich mir die Spielleitung noch ein Weile zu.» Die Gesundheit sei dabei entscheidend.

Sein Fitnesszustand wird übrigens jährlich anhand eines 12-Minuten-Laufes unter die Lupe genommen. «Wer nicht 1,8 Kilometer schafft, fällt aus dem Raster.» Bisher sei die Limite aber noch nie ein Thema gewesen, Müller schafft sie jeweils problemlos.

Die dritte Auszeichnung innert Kürze

Mit der Entgegennahme von Auszeichnungen hat Martin Stadler mittlerweile Übung. Nun findet er allerdings, dass auch andere einmal an der Reihe wären. Er ist im vergangenen Jahr bereits Ehrenmitglied des Ostschweizer Fussballverbandes geworden und vor wenigen Monaten Ehrenmitglied der Amateurliga. Er sagt:

Martin Stadler, Funktionär des Jahres. Bild. Michel Canonica

«Alle drei Auszeichnungen waren für mich eine grosse Ehre und bedeuten mir sehr viel. Ich war in den letzten 50 Jahren vor allem in administrativen Bereichen aktiv.»

Die Erklärung, weshalb dies so ist, liefert er gleich dazu: «Man hat mir früher einmal gesagt, ich sei der schnellste linke Flügel im Toggenburg, allerdings mit einer bescheidenen Treffsicherheit. Das war der Wink, meine Prioritäten Dingen zuzuwenden, die ich besser kann», sagt er lachend.

Beim FC Bazenheid hat es kaum eine Funktion gegeben, die Martin Stadler nicht ausgefüllt hat. Kassier und Spikochef sind nur zwei Chargen, die er während vieler Jahre bekleidete. Beim Ostschweizer Fussballverband war er zuletzt Vizepräsident, zudem setzte er sich als Chef Breitenfussball etliche Jahre für den Nachwuchs ein.

Martin Stadler, rechts, freut sich zusammen mit Stephan Häuselmann, Präsident Ostschweizer Fussballverband, über die Auszeichnung «Funktionär des Jahres». Bild: Michel Canonica

Auch heute ist er noch oft und gerne in der Region unterwegs. «Die Besuche von Spielen der ersten Mannschaft des FC Bazenheid sind weniger geworden. Lieber gehe ich an Juniorenturniere in der Region und schaue den jüngsten Fussballerinnen und Fussballern zu».

Die weiteren Gewinnerinnen und Gewinner

Die weiteren Auszeichnungen gingen an Ardita Iseni (Spielerin des Jahres, FC St.Gallen Frauen), Alessio Besio (Spieler des Jahres, FC St.Gallen), den FC Eschlikon (fairster Verein) sowie das Team Südostschweiz U18 als Mannschaft des Jahres.

Konnte die Nacht des Ostschweizer Fussballs im letzten Jahr wegen der Coronapandemie nicht stattfinden, wurde sie am vergangenen Mittwoch in etwas kleinerem Rahmen in den Studios der NEP Group in Volketswil aufgezeichnet. Seit Freitag kann die Sendung auf www.fussballnacht.ch abgerufen werden.