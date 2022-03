Fusion Die Stimmberechtigten von Kirchberg ziehen nach und segnen den Vereinigungsvertrag der Kirchgemeinden ab Vor gut einer Woche haben die Bazenheider Stimmberechtigten dem Vereinigungsvertrag mit der Gähwiler und Kirchberger Kirchgemeinde zugestimmt. Am Dienstagabend sagten auch die Kirchberger Stimmberechtigten Ja.

Die Kirchberger Stimmberechtigten trafen sich am Dienstagabend in der katholischen Pfarrkirche zur Kirchbürgerversammlung. Bild: Beat Lanzendorfer

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Fusion der drei Kirchgemeinden Kirchberg, Bazenheid und Gähwil ist getan. Nach Bazenheid stimmten am Dienstag auch die Stimmberechtigten der Kirchberger Kirchgemeinde dem Vereinigungsvertrag zu.

Am Mittwochabend lag es noch an den Gähwiler Stimmberechtigten, über den Antrag zu befinden. Im Sommer folgt dann eine Bürgerversammlung aller drei Kirchgemeinden, in der die gemeinsame Gemeindeordnung zur Abstimmung gelangt.

Rechnung schliesst mit einem Plus ab

Nebst dem Vereinigungsvertrag hatten die Kirchbergerinnen und Kirchberger über die Jahresrechnung 2021, das Budget 2022 sowie einen Antrag zum Verkauf der Liegenschaft Chogelhuetstrasse 27a in Müselbach zu befinden.

Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 59'000 Franken ab. Trotz anders lautender Vorhersagen seien die Steuereinnahmen im zweiten Coronajahr nicht gesunken, begründete Kirchenverwaltungsratspräsident Patrick Loepfe. Darüber hinaus seien viel weniger Ausgaben getätigt worden. Loepfe sagte:

Patrick Loepfe, Präsident Kirchenverwaltungsrat. Bild: Beat Lanzendorfer

«Das kirchliche Leben konnte nur auf niedrigem Niveau stattfinden.»

Die Rechnung 2022 sieht bei einem unveränderten Steuerfuss von 24 Prozent ein ausgeglichenes Budget vor. Bevor es zum Zusammenschluss der drei Körperschaften per 1. Januar 2024 käme, möchten die Kirchberger noch einige Pendenzen abarbeiten. Dazu zählen etwa die Behebung des Schadens an der Westfassade der Pfarrkirche oder die Reinigung der Bilder innerhalb des Gotteshauses.

Liegenschaft kann verkauft werden

Zu guter Letzt ging es um den Verkauf der Liegenschaft Chogelhuetstrasse 27a in Müselbach an die Politische Gemeinde Kirchberg. Weil das Gebäude gemäss Denkmalschutz schützenswert ist, kann die Kirchgemeinde seine Baupläne mit dem Dorfverein Müselbach nicht umsetzen.

Durch den Verkauf erhält die Kirchgemeinde Realersatz von der Gemeinde. Die Stimmberechtigten stimmten dem Antrag zu. Die politische Gemeinde ihrerseits hat das Gebäude zum Verkauf ausgeschrieben und bereits einen Käufer gefunden. Vor der definitiven Überschreibung mussten auch die Kirchbürger zustimmen.

Janine Scheiwiller übernahm während der Kirchbürgerversammlung den musikalischen Part. Bild: Beat Lanzendorfer

Weil die Versammlung in der Kirche stattfand, sprach die Pfarreibeauftragte Leila Zmero zu Beginn ein Gebet. Das musikalische Rahmenprogramm mit Klavier und Gesang gestaltete die 14-jährige Janine Scheiwiller. Im Anschluss an die Kirchbürgerversammlung informierten Damian Kalbermatter über die Arbeit im katholischen Kollegium und Jean-Daniel Urben über die Aktivitäten im Kirchberger Pfarreirat.