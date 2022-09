vereinigung Bütschwil-Ganterschwil/Lütisburg: Die Ortsparteien der FDP wollen die Fusion Die FDP-Ortsparteien von Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg haben die Ja-Parole zur Prüfung der Fusion der beiden Gemeinden gefasst. Vorteile finden die Parteien in finanziellen und organisatorischen Belangen.

Nach den Grundsatzabstimmungen am 25. September wird klarer, in welche Richtung es in der Frage der Gemeindefusion von Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg geht. Bild: Martin Lendi

Ihre Parole zur Prüfung einer Fusion der Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg fassten die FDP-Ortsparteien beim gemeinsamen Grillieren. Sie kamen zum Schluss: Die Prüfung einer Fusion sei «der einzig richtige Weg in die Zukunft». bevor überhaupt die wichtigen Fragen und Themen fundiert geklärt sind.

Die Parole fassten die Ortsparteien der FDP beim Grillfest. Bild: PD

Sollte die Grundsatzabstimmung am 25. September positiv ausfallen, müssten die wichtigsten Fragen und Themen «fundiert geklärt werden», schreiben die Parteien in einer gemeinsamen Mitteilung. Die gemeinsame Oberstufe BuGaLu habe bewiesen, dass die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Dörfern funktionieren könne.

Abgestimmt wird am 25. September in Lütisburg und in Bütschwil-Ganterschwil wird. Wenn beide Gemeinden Ja sagen, kommt es im November 2023 zur Abstimmung über die definitive Vereinigung. Gibt es dann wieder in beiden Gemeinden ein Ja, wird die vereinigte Gemeinde per 1. Januar 2025 geschaffen.

Die Vereinigung soll die Gemeinde zu einem attraktiven Arbeitgeber machen

Die Bildung einer Einheitsgemeinde würde es ermöglichen, das «Bildungswesen noch tiefgreifender zu vereinheitlichen». Ferner waren sich die Mitglieder der FDP einig, dass eine vereinigte Gemeinde eine noch professionellere Gemeindeverwaltung bekäme und auch Stellvertretungen besser abgedeckt werden könnten.

Zudem sei der Fachkräftemangel auch bei Verwaltungen ein Thema. Durch Professionalisierung könne sich die Einheitsgemeinde in Zukunft auch zu einem interessanteren Arbeitgeber entwickeln.

Auf beide Gemeinden kommen Investitionen zu

Weitere Argumente für die Vereinigung finden die beiden Ortsparteien in finanziellen Fragen. So würde es die Vereinigung ermöglichen, «künftige Infrastrukturprojekte noch besser auf mehrere Schultern zu verteilen». Auch die Steuereinnahmen würden steigen. Die Parteien räumen aber auch ein, die finanziellen Auswirkungen seien «derzeit noch nicht bezifferbar». Diese würden nach der Grundsatzabstimmung ausführlich ermittelt und dargelegt.

Für die FDP spricht auch der Blick in die Zukunft für die Vereinigung, insbesondere hinsichtlich der Investitionen, die in den nächsten Jahren auf beide Gemeinden zukommen. Genannt werden die flankierenden Massnahmen in der Verkehrsanbindung, die Abwasserentsorgung in Bütschwil-Ganterschwil, oder die neue Mehrzweckhalle in Lütisburg. (pd/rop)