Fusion Das sagen die Beteiligten zum möglichen Zusammenschluss des Alters- und Pflegeheims Sonnegrund und des Spitex-Vereins der Gemeinde Kirchberg Können die kürzlich angekündigten Pläne umgesetzt werden, soll die Spitex der Gemeinde Kirchberg bald Räumlichkeiten im Sonnegrund Haus für Betagte beziehen. Hilfreich, aber keine Bedingung wäre im November ein Ja an der Urne zum Erweiterungsbau.

Der Sonnegrund könnte zum neuen Stützpunkt des Spitex-Vereins werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Spitex der Gemeinde Kirchberg und das Alters- und Pflegeheim Sonnegrund prüfen einen Zusammenschluss, diese Zeitung berichtete.

Was dies konkret bedeutet, erklären Roman Habrik, Gemeindepräsident, Denise Huber, als Gemeinderätin Präsidentin der Betriebskommission, sowie Nicole Fräulin, Präsidentin des Spitex-Vereins der Gemeinde Kirchberg.

Das Tätigkeitsgebiet ist komplexer geworden

«Steigende Anforderungen im Gesundheitswesen machen die Aufgaben immer komplexer», nennt Nicole Fräulin als möglichen Grund, weshalb eine Fusion geprüft werde. Als konkrete Beispiele nennt sie die Bedürfnisse der älteren Menschen, den hohen Aufwand bei den IT-Systemen oder die komplexe Einsatzplanung des Personals.

Zudem würden private Spitexorganisationen den Markt beeinflussen. «In diesem dynamischen Umfeld macht es Sinn, die Organisation laufend zu überprüfen.» Denise Huber fügt an: «Ich sehe es analog einem Familienzentrum. Ein grosses Spektrum zu den Themen Gesundheitswesen, Betreuung, Begleitung, Versorgung, Mahlzeitendienst und Palliative Versorgung.» Alles sei unter einem Dach, mit Unterstützung und Begleitung der Hausärzte und des Physioteams.

Nicole Fräulin betont zudem, dass sich für die Klienten der Spitex und der Bewohnenden im Sonnegrund grundsätzlich nichts ändert, da diese bereits jetzt einen maximalen Service geniessen würden. «Durch die Fusion werden aber die Mitarbeitenden beider Organisationen zu einem Team und alles wäre in einem Haus vereint. Das macht es für Mitarbeitende sowie Klientinnen und Klienten beider Bereiche einfacher und übersichtlicher.»

Erweiterungsbau hätte viele Vorteile

Ein Zusammenschluss stehe und falle nicht mit der Zustimmung der Bevölkerung zum Erweiterungsbau des Sonnegrund an der Abstimmung im November. Es sei aber so, dass der Grossteil der Vorzüge für die Spitex Kirchberg in der Zusammenführung des Stützpunktes liege, sagt Fräulin.

Die Spitex der Gemeinde Kirchberg beschäftigt aktuell 20 Mitarbeitende. Ihre Dienste sind laut Fräulin unterschiedlich und die meisten Mitarbeitenden wären hauptsächlich in der Gemeinde unterwegs. Bei der Unterbringung im Sonnegrund gehe es vorwiegend um die Besprechungszimmer und die Logistik. Zurzeit ist die Spitex in Räumlichkeiten im Seniorenpark Ifang in Bazenheid untergebracht.

Die Spitex der Gemeinde Kirchberg befindet sich zurzeit in Räumlichkeiten des Seniorenparks Ifang in Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Betreffend Bau- und Umbauplänen des Sonnegrund sagt Roman Habrik: «Ein Erweiterungsbau des Sonnegrund zusammen mit der Spitex kann grosse Vorteile für die Versorgung der älteren Personen in unserer Gemeinde bringen.»

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Er sei zukunftsträchtig, man könne Synergien nutzen, wäre besser vernetzt und könnte die Dienstangebote erweitern. Auch in Sachen Finanzen sieht er keine negativen Aspekte.

Ein Stellenabbau findet nicht statt

Sowohl für Huber als auch Fräulin ist es wichtig, dass der Zusammenschluss zu keinem Stellenabbau führt. «Die Erhaltung der Arbeitsplätze stand für mich als Präsidentin der Spitex sowie für den gesamten Vorstand immer im Vordergrund», sagt Fräulin. Dasselbe gelte auch für die Mitarbeitenden im Sonnegrund. «Das ist ganz wichtig. Das Aufgabenfeld und die Tätigkeiten sind im ambulanten und stationären Bereich sehr unterschiedlich, deshalb sollen die Synergien ein besseres und durchlässigeres Angebot für ältere Menschen ermöglichen», sagt Huber.

Ganz generell sind der Vorstand des Spitex-Vereins, die Mitglieder der Betriebskommission Sonnegrund und der Gemeinderat überzeugt davon, dass jetzt der richtige Moment ist, die Weichen für die Zukunft mit den kommenden Herausforderungen und Entwicklungen im Alter zu stellen. Die neue Organisation soll auch in Zukunft ein Dienstleister für die Einwohnerinnen und Einwohner der politischen Gemeinde Kirchberg und ein attraktiver Arbeitgeber für die Mitarbeitenden sein.

So sehen die weiteren Pläne aus

Unabhängig des Entscheides an der Urne befinden die Spitex-Mitglieder über eine Vereinsauflösung erst im kommenden Jahr. Vorgängig wird Roman Habrik am 10. Januar an einer Informationsveranstaltung im Bazenheider Pfarreizentrum über das weitere Vorgehen informieren.

Stimmen die Spitex-Mitglieder der Fusion im Frühjahr 2024 zu, müssen danach die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Kirchberg die Anpassung des Sonnegrund-Reglementes absegnen. Dies, weil sich das Haus für Betagte im Besitz der Gemeinde befindet. Die definitive Umsetzung ist per 1. Januar 2025 vorgesehen. Wie die Organisation danach heisst, sei noch nicht klar definiert. Es würden verschiedene Namensgebungen geprüft.