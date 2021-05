Fusion Aus drei mach eins: In einem Monat wird über die Einheitsgemeinde Neckertal abgestimmt Die Politischen Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal arbeiten an einer Fusion. Am 13. Juni stimmen die Wähler darüber ab. Im Vorfeld fand eine virtuelle Informationsveranstaltung mit rund 40 Teilnehmern statt.

So soll das Wappen der Einheitsgemeinde Neckertal aussehen. Bild: PD

Die Zuständigen der Fusion betonten an der virtuellen Information vom Montagabend, dass nach einem Zusammenschluss zwölf dörfliche Gemeinschaften bestehen bleiben und dies ohne eigentliches Zentrum. Toni Hässig, Gemeindepräsident Oberhelfenschwil, erläuterte, dass es so keine Bevorzugung einzelner gibt. «Über die gesamte Infrastruktur muss aber nach dem Fusionsbeschluss noch befunden werden. Fest steht hingegen, dass das Gemeindehaus in Mogelsberg die Verwaltung beherbergen wird.»

Innerhalb der Einheitsgemeinde Neckertal, so der neue Name, würde die Stelle der Gemeindepräsidentin beziehungsweise des Gemeindepräsidenten mit einem 80- bis 100-Prozent-Pensum besetzt. Dazu komme ein Schulpräsident (20 bis 40 Stellenprozent) und fünf Gemeinderäte, sagte Vreni Wild, Gemeindepräsidentin Neckertal. Da sich dabei keine Wahlkreise offenbaren, würde sich die Behörde aus dem ganzen, neuen Gemeindegebiet zusammenstellen, ist sich Wild sicher.

Keine Schulschliessungen wegen Fusion

An der gut einstündigen Präsentation wurden nur wenige Fragen gestellt. Auszumachen war, dass die 40 Teilnehmenden dem Zusammenschluss sehr positiv gegenüberstehen. Christian Gertsch, Gemeindepräsident Hemberg, machte darauf aufmerksam, dass es im Sinne aller sei, keine Schulschliessungen entgegenzusehen. Klipp und klar sagte er: «Die Schulhäuser bleiben bestehen.»

Eine Bereinigung wird es im Zusammenhang mit den Werkhöfen geben. Darüber kann aber zurzeit nur spekuliert werden. «Dieses Thema wird uns auch beschäftigen, wenn die Fusion nicht zu Stande kommen sollte», sagte Toni Hässig und erklärte, dass der Werkhof in St.Peterzell am besten geeignete wäre, für eine weitere Planung derselben. Und die drei Bibliotheken? «Die bleiben natürlich bestehen», sagte Vreni Wild.

Deutliches Ja zur Prüfung einer Einheitsgemeinde

Bereits am 30. Juni 2019 haben die drei Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 74,4 Prozent äusserst deutlich Ja zur Ausarbeitung eines Beschlusses zur Gemeindevereinigung gesagt. Die Räte aus schulischer- und politischer Seite hatten damit den verpflichtenden Auftrag erhalten, einen Vereinigungsbeschluss zu erarbeiten, der auf eine Vielzahl von offenen Fragen Antworten und Lösungen vorschlägt.

Das projektleitende Kernteam nahm jüngst mit Freude zur Kenntnis, dass die Rückmeldungen aus der Bevölkerung durchwegs positiv waren. Aus den Rückmeldungen konnten Rückschlüsse zur Erweiterung der Abstimmungsbotschaft und Anregungen zur Umsetzung entnommen werden. So werden neu in der Abstimmungsbotschaft auch die Aufgaben der Altersarbeit und die Kirchgemeinden aufgenommen. Auch Inputs betreffend neuen, möglichen Gemeindewappen gingen einher.

Darauf basierend wurde ein Wappen erarbeitet, welches den drei Gemeinden gerecht werden soll. «Das Wappen wird immer ein emotionales Thema sein. Wir sind davon überzeugt, dass das Neue, mit fünf Tannen, dem Fluss Necker und der Sonne, welche für die alle abgelegenen Weiler steht, gefallen finden wird», sagte Vreni Wild.

Ihre Gemeinde Neckertal hat bereits eine Fusion hinter sich. So schlossen sich 2009 die damaligen Gemeinden Mogelsberg, Brunnadern und St. Peterzell zusammen – was bis heute als erfolgreich gewertet werden kann.