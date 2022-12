Fusion 42 Stimmen benötigte man, 43 Stimmen erhielt man: Die Vereine Spitex Oberes und Mittleres Toggenburg fusionieren Die Mitglieder der Spitex Oberes Toggenburg genehmigen die Fusion mit der Spitex Mittleres Toggenburg. Gerade einmal eine Stimme sorgte für das Ja zur Fusion.

Ernst Jörin führt aus, weshalb er die Fusion ablehnt und auf Kooperation setzen will. Bild: Adi Lippuner

Der Aufmarsch zur ausserordentlichen Mitgliederversammlung der Spitex Oberes Toggenburg war am Mittwochabend beachtlich: 68 Personen, davon 56 Stimmberechtigte, fanden sich in der «Brauerei» in Neu St.Johann zum wegweisenden Entscheid für den Verein ein.

Lars Schläpfer, Präsident des Vereins Spitex Oberes Toggenburg, betonte, dass der Vorstand auf Anregung der Gemeinden Wildhaus-Alt St.Johann und Nesslau tätig wurde, um die bestehende Struktur zu überprüfen. «Die Beiträge der Gemeinden mussten während der vergangenen Jahre ständig erhöht werden. Sie stiegen innert kurzer Zeit von 15 Franken pro Einwohner und Jahr auf 60 Franken.»

Fusion würde Professionalisierung und Einsparungen bedeuten

Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St.Johann, legte die Meinung der beiden beteiligten Gemeinden, welche eine Leistungsvereinbarung mit der Spitex haben, dar. «Wir wissen, dass die Dienstleistungen der Spitex bestens funktionieren. Unser Problem ist die Weitläufigkeit des Gebiets. Seit die Krankenkassen die Fahrzeit nicht mehr entschädigen, sind die Kosten massiv gestiegen.»

Bei einer Fusion könne, insbesondere dank der Professionalisierung in der Organisation, mit Kosteneinsparungen im Bereich der Administration gerechnet werden. Rolf Züllig stellt klar:

«Die Dienstleistungen für die Patienten bleiben erhalten und auch der Spitex-Stützpunkt in Nesslau steht nicht zur Debatte.»

Präsident Lars Schläpfer, Vizepräsidentin Anita Brülisauer, Bettina Ammann und Elsbeth Conzett (von links), bilden den Vorstand des Vereins Spitex Oberes Toggenburg. Bild: Adi Lippuner

Mitglied schlägt engere Kooperation statt Fusion vor

Das Vorhaben wurde zuerst zögerlich, dann engagiert debattiert. Insbesondere das Votum von Ernst Jörin aus Wildhaus – er empfahl, die Fusion abzulehnen – führte zu einer längeren Pro- und Kontra-Debatte. Jörin wollte, als Alternative zur Fusion, eine vertiefte Abklärung und eine vermehrte Kooperation mit den angrenzenden Vereinen. Er kritisierte insbesondere, dass von Seiten der Spitex Mittleres Toggenburg keine konkreten Zahlen vorliegen. «Zudem fehlt ein Budget für den neu zu gründenden Verein.»

Dem hielten Lars Schläpfer und Rolf Züllig entgegen, dass im Gesundheitswesen mit ständig steigenden Kosten gerechnet werden müsse. «Es ist wichtig, dass wir die Leistungsvereinbarung zwischen der Spitex und den Gemeinden aufrechterhalten können und auch, dass der jährliche Beitrag pro Person nicht durch die Decke schiesst», sagt Rolf Züllig. Zuwarten bringe keine Verbesserung, nun gelte es, zu handeln, so die Überzeugung des Vereinsvorstands und der beiden Gemeinden.

Präsident Lars Schläpfer wies darauf hin, dass der Verein an seine Grenzen stosse. «Wir brauchen eine Professionalisierung und eine grössere Organisation.» Bei einem Zusammenschluss würde ein neuer Vereinsvorstand aus den bestehenden Vorstandsmitgliedern gegründet, wobei dieser mindestens fünf Personen umfassen sollte. Im Verlaufe der Diskussion wurde deutlich, dass eine nochmalige Überprüfung des Vorhabens nur die Verschiebung der anstehenden Probleme bedeuten würde und dass die Verantwortlichen keinen Plan B in petto haben.

Grossaufmarsch zur ausserordentlichen Mitgliederversammlung der Spitex Oberes Toggenburg. Bild: Adi Lippuner

Dreiviertel-Mehrheit für Fusion wird ganz knapp erreicht

Ein Antrag von Ernst Jörin, die Abstimmung schriftlich durchzuführen, wurde mit grossem Mehr abgelehnt. Für die Stimmenzähler galt es dann, die Ja- und Nein-Stimmen zum Fusionsentscheid ganz genau zu zählen. Es war eine Dreiviertel-Mehrheit nötig, dies entspricht 42 Stimmen.

Und dann wurde es schlussendlich ganz knapp: Von den 56 Stimmberechtigten stimmten 43 der Fusion zu, also gerade einmal eine Stimme mehr als benötigt. 12 Stimmberechtigte sagten Nein und eine Person enthielt sich der Stimme.