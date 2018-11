Kommentar Für die Umgestaltung im Wattwiler Zentrum Die Wattwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen am 25. November über die Verschönerung des Ortszentrums ab. Die Vorlage verdient ein Ja. Martin Knoepfel

Martin Knoepfel, Redaktor. (Bild: Urs Bucher)

Die Bahnhof- und die Poststrasse in Wattwil sind heute alles andere als schön. Eine Neugestaltung ist da sinnvoll, nicht zuletzt aus Rücksicht auf den Einkaufsstandort. Natürlich ist die Umgestaltung kein Allheilmittel gegen Online-Handel oder Einkaufstourismus. Warenhäuser bemühen sich heute, den Kunden Erlebnisse zu bieten. So weit kann Wattwil nicht gehen, doch leuchtet ein, dass Kunden lieber an einen schönen als an einen hässlichen Ort kommen.

Ebenso nachvollziehbar ist, dass nicht nur die Geschäfte, sondern auch die Wattwiler von auswärtigen Kunden profitieren. Sonst steigt die Gefahr, dass Geschäfte verschwinden und die Auswahl kleiner wird. Das träfe vor allem die Wattwiler.

Die meisten Lenker werden langsamer fahren

Die Bedenken in Bezug auf die Verkehrssicherheit muss man ernst nehmen. Es ist aber wahrscheinlich, dass die meisten Lenker langsamer fahren, wenn die Strasse optisch verengt wird. Das Tempo wird auch sinken, wenn es mehr Kolonnen gibt. Das dürfte der Fall sein, da Abbiegespuren wegfallen und da die Wiler- und die Ebnaterstrasse am Dorfplatz den Vortritt haben werden. So gesehen ist es vertretbar, auf Fussgängerstreifen und Ampeln zu verzichten, zumal der Gemeinderat sagt, dass man die Strassen nachrüsten könnte. Notfalls wird man die Behörden beim Wort nehmen.

Der Kredit wirkt schliesslich höher als er ist, denn der Strassenbelag müsste in einigen Jahren ohnehin erneuert werden. Ein Teil der Ausgaben, über die jetzt abgestimmt wird, wird so oder so anfallen. Wenn nicht jetzt, dann später. Der Gemeinderat beteuert, dass Wattwil sich diese Ausgabe leisten kann. Darauf muss und darf man ihn behaften. Die Vorlage zur Umgestaltung der Bahnhof- und der Poststrasse verdient ein Ja.